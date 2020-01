Verónica Pérez anuncia los cambios en la Ejecutiva y enmarca la situación en la «absoluta normalidad»

Cambios de urgencia. El PSOE de Sevilla celebrará mañana miércoles una reunión de la Ejecutiva Provincial socialista para hacer efectivos los cambios en la dirección provincial tras las tres renuncias conocidas en este martes. Los nombres propuestos para entrar a formar parte de la Ejecutiva son: Gabriel Santos, alcalde de El Viso del Alcor; José López Ocaña, alcalde de El Coronil, y Eduardo Miguel Rodríguez Ortiz, secretario general del PSOE de Camas y concejal.

A lo largo del día se han podido conocer las renuncias de importantes en el PSOE provincial como las de Jerónimo Guerrero, exalcalde de El Coronil, ex diputado provincial y miembro del Comité Director del PSOE-A; Manuel Domínguez, secretario general del PSOE de El Viso del Alcor y ex diputado provincial, donde fue portavoz del grupo durante ocho años, y Carmelo Cubero, exalcalde de El Real de la Jara y secretario general del PSOE local. Estas se han sumado a la ya conocida hace unas semanas del alcalde de Camas, Rafael Recio.

Verónica Pérez ha enmarcado en la “absoluta normalidad” la sustitución de tres compañeros que han decidido dejar una Ejecutiva Provincial que está compuesta por 73 miembros y ha asegurado que esto “no afecta en nada al trabajo intenso y diario de la dirección provincial”. “Las y los socialistas sevillanos estamos centrados en la defensa de los intereses de la provincia frente a un Gobierno trifachito que está recortando derechos y servicios públicos, que intenta desmantelar la sanidad y la educación pública para favorecer el negocio privado y que está cebándose con las entidades y asociaciones en defensa de la igualdad y que luchan contra la violencia de género. Trabajamos sin descanso para revertir el maltrato del Gobierno de derechas a nuestra provincia”, ha manifestado la secretaria general socialista.

Jerónimo Guerrero, ex alcalde de El Coronil, en declaraciones a El País, ha dejado clara la posición de los socialistas que han dimitido: «La Ejecutiva de Sevilla no es más que una sucursal de Susana Díaz, las reuniones no duran más de quince minutos y no se discute ni en los comités provinciales».