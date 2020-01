La ONCE reparte más de un millón entre 30 de vecinos de Rochelambert

“A toda gente que le ha tocado le hace falta”, afirma el vendedor Francisco Peña que ha dejado la mayor parte de la fortuna en la calle Puerto del Escudo

(Sevilla, 16 de enero de 2020).- ).- El sorteo de la ONCE de este miércoles 15 de enero ha volcado la mayor parte de su fortuna en el barrio sevillano de Rochelambert, donde Francisco Peña ha vendido 30 cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

Peña, que es vendedor de la ONCE desde 2014, vendió 20 cupones en la calle Puerto del Escudo y el resto de forma ambulante por Rochelambert. “Me hubiera gustado que hubiera tocado el número del barrio porque le hubiera tocado a más vecinos, pero 30 cupones no está nada mal”, decía esta mañana. “A toda la gente que le ha tocado les hace falta porque son trabajadores y jubilados”, señalaba. En total, Francisco Peña ha dejado en el barrio sevillano 1.050.000 euros. El sorteo de la ONCE de este miércoles estaba dedicado al mercado central de La Roda, en Albacete, y ha llevado el resto de premios a Canarias.