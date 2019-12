Hospitalizado tras empotrar el coche contra un autobus detenido en un semáforo

Un turismo se empotra contra un autobús urbano que estaba detenido en un semáforo- La Policía Local mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro vial y la posible presencia de alcohol o droga en el conductor del turismo- No se han producido lesionados en el autobús, en el que solo viajaba su conductor, mientras que el conductor del turismo ha sido trasladado a un centro hospitalarioUn autobús urbano de la Línea 27 de Tussam ha sufrido un accidente al ser alcanzado por detrás por un turismo mientras el autobús hacía su parada reglamentaria ante un semáforo en rojo. No se han producido lesionados en el autobús, en el que viajaba sólo su conductor, que resultó ileso, mientras que el conductor del turismo ha sido trasladado a un centro hospitalario. Las diligencias de investigación por parte de la Policía Local de Sevilla se mantienen abiertas para esclarecer las circunstancias del siniestro vial y la posible presencia de alcohol o sustancias estupefacientes en el conductor del turismo. El accidente se ha producido esta tarde en torno a las 14.10 horas en la Avenida de las Ciencias, a la altura del número 16 y en dirección hacia la Avenida de la Aeronáutica, en Sevilla Este. El autobús estaba parado ante su semáforo en rojo cuando, por causas que aún se investigan por parte de la Policía Local, un turismo se ha empotrado por detrás. El conductor de este último, un hombre de 41 años, viajaba sin cinturón de seguridad, de ahí que el golpe hizo que se proyectara hacia el volante y sufriera un fuerte impacto. A la llegada de los agentes de la Policía Local y Bomberos, el conductor estaba semiinconsciente. Tras asegurar que había consumido una dosis de cocaína, se le practicaron las pruebas de detección de drogas que, sin embargo, en principio dieron resultado negativo. No obstante, para que recuperara por completo la consciencia, los sanitarios le administraron un tratamiento contra los efectos de la cocaína, al que reaccionó bien. Posteriormente, fue trasladado a un centro hospitalario por el 061.Mientras los sanitarios de Epes061 y Bomberos asistían al conductor lesionado, los Bomberos aseguraron la zona y los agentes de la Policía Local se encargaron de regular el tráfico y practicar las diligencias de investigación del siniestro. Esta investigación se está realizando por parte de un equipo especializado de Policía Local y se mantiene abierta para esclarecer las circunstancias del siniestro vial y la posible presencia de alcohol o sustancias estupefacientes.