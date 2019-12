El Corto Maltés cierra sus puertas después de 25 años tras una «inasumible» subida del alquiler

La mítica taberna de El Corto Maltés en la Alameda de Hércules cierra sus puertas. El motivo del cierre, según argumentan, es una subida del alquiler que «no pueden asumir». Se trata de una problemática que viene repitiéndose en diferentes zonas turísticas de Sevilla.

El propio local ha emitido un comunicado en sus redes sociales. En él, explican que el propietario quiere subirles «hasta cinco veces», algo «inasumible» en cuanto a costos. Según el comunicado, ya hay otro inquilino y no han tenido margen de maniobra para llegar a un acuerdo.

«El 14 de octubre pasado mediante un frío burofax, la propiedad nos comunicó que a partir del 1 de enero no nos renovaban el contrato. Algunos me preguntáis si no se puede hacer nada, creedme que lo he intentado todo creyendo desde el principio que era una estrategia meramente especulativa. Nunca obtuvimos respuesta a nuestras ofertas hasta que el pasado 19 de diciembre, ya sin poder de reacción alguno, no quedaba tiempo, nos comunicaban que ya tenían otro inquilino y, por aquello de tener nosotros la primera opción, la oferta era el quíntuple de lo que pagábamos, es decir, inasumible de todas todas», reza el comunicado.

En el sentido comunicado, el propietario del bar ha querido agradecer el cariño de sus clientes desde su apertura. El corto Maltés abrió sus puertas por primera vez a principios de los 90, cuando la Alameda de Hércules era un barrio bien distinto al actual. Desde las redes sociales incluso se han hecho llamamientos para intentar protestar contra esta situación, pero con este comunicado se pierde cualquier esperanza de que en 2020 el histórico local siga abierto en la Alameda.