La economía sevillana crecerá un 1,6% en 2020, según el Colegio Profesional de Economistas

La previsión de crecimiento de la economía sevillana para el conjunto del año 2019 sufre una revisión a la baja hasta el 2%, tres décimas menos que la previsión reflejada en el anterior informe, y estima un crecimiento para 2020 del 1,6%, en línea con el dato regional y nacional.

Así se ha puesto de manifiesto durante la presentación de la cuarta edición del Barómetro Económico de Sevilla del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla celebrada hoy en la que han participado el decano de dicho Colegio Profesional , Francisco J. Tato Jiménez; la presidenta de la Comisión de Estudios del Colegio, María del Pópulo Pablo Romero; y la profesora del Departamento de Economía de la Universidad Loyola y directora ejecutiva del informe, María del Carmen Delgado López, y el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Hispalense, Francisco Liñán.

Según han explicado los expertos, la economía sevillana ha consolidado su tendencia a la desaceleración de la actividad económica en el tercer trimestre del año, que ha estado especialmente marcado por una fuerte disminución de las exportaciones y, por ende, de la aportación del sector exterior al crecimiento del PIB.

Así, las estimaciones de crecimiento apuntan a que el PIB de la provincia de Sevilla creció alrededor de un 0,4% en el tercer trimestre (frente al 0,5% del segundo trimestre), y en línea con el crecimiento regional y nacional. Asimismo, según el informe, la provincia de Sevilla podría registrar un incremento de su PIB del 0,4% en el último trimestre de 2019.

Para el conjunto del año 2019, el crecimiento del PIB se sitúa en el 2,0%, en línea con el crecimiento nacional, y una décima por debajo de Andalucía (2,1%). En 2020, el PIB provincial podría llegar al 1,6%, debido a la desaceleración económica, mismo dato para Andalucía y España.

Con respecto al nivel de precios en la provincia, los datos apuntan a que se mantendrá estable, en línea con las tendencias nacionales y regionales, siendo del 0,5% en el año 2019, y del 0,8% en el año 2020.

Mercado laboral

En cuanto al mercado laboral, la provincia continuará su tendencia a la creación de empleo, aunque con menor dinamismo. El ejercicio 2019 podría cerrarse con un incremento del 1,8% en el número de ocupados, mientras que en el año 2020 este incremento podría ser del 1,3%. La tasa de desempleo en Sevilla se situaría alrededor del 21,5% en el año 2019, y alrededor del 20,2% en el año 2020. En Andalucía, la tasa de desempleo es ligeramente inferior situándose en el 21,2% en el año 2019 y en el 19,8% en 2020.

Estos valores suponen una revisión al alza de nuestras previsiones de números anteriores, como consecuencia del menor dinamismo que ha mostrado el mercado laboral sevillano en los últimos dos trimestres en relación con el andaluz.

Indicadores económicos de Sevilla

Por otro lado, los indicadores seleccionados para analizar la evolución de la economía sevillana (consumo de energía eléctrica, matriculación de turismos, no de pernoctaciones, índice de confianza empresarial, sector exterior, no afiliados a la Seguridad Social y y tasa de desempleo) confirman la desaceleración económica, si bien la misma no parece haber aumentado su intensidad con respecto a los meses del trimestre anterior.

El consumo de energía eléctrica en Sevilla se encuentra en niveles inferiores a los de meses anteriores, si bien muestra una tendencia a repuntar en septiembre.

La matriculación de turismos también registra una subida en los meses del tercer trimestre de 2019, la cual ha sido relativamente más acusada en Sevilla que en Andalucía. El Índice de Confianza Empresarial de Sevilla se mantiene en valores superiores a los de Andalucía; si bien, ambos han disminuido levemente con respecto al trimestre anterior, la bajada ha sido menos pronunciada en Sevilla que en Andalucía.

Por último, las pernoctaciones confirman la tendencia a la estabilización que ya anunciábamos en nuestro anterior número. En cualquier caso, el número de pernoctaciones en los meses del tercer trimestre de 2019 se mantienen por encima de las registradas en el mismo trimestre del año anterior. En el caso de Sevilla, las pernoctaciones de 2019T3 crecieron un 6,2% con respecto a 2018T3, mientras que en Andalucía el aumento fue sustancialmente más moderado (3,2%).

En los últimos meses, el saldo comercial exterior de Sevilla se ha visto deteriorado, como consecuencia de una disminución de las exportaciones. Si bien en el segundo trimestre de 2019 el monto total de exportaciones sevillanas ascendió a 2.096,85 millones de euros, esta cifra ha disminuido hasta los 1.673,08 millones de euros en en el tercer trimestre, lo que supone una disminución del 20,2%.

Esta disminución viene explicada principalmente por una disminución de las exportaciones de bienes de equipo, respecto al trimestre anterior, en tanto que el resto de componentes de mayor peso en las exportaciones sevillanas se han mantenido relativamente estables. Las importaciones, por su parte, han registrado un leve incremento del 0,2% en el mismo periodo (se han mantenido estables con respecto al periodo anterior (1.117,7 millones en 2019T3 frente a frente a 1.115,7 en 2019T2).

Índice BES

El valor del índice BES de Sevilla se situó en 98,73 puntos en 2019T3, por debajo del valor del segundo trimestre (101,42). Esto implica que no todos los indicadores de la provincia han mostrado un comportamiento positivo. En especial, el indicador se ve especialmente influenciado por el comportamiento negativo de las exportaciones y las matriculaciones de turismos, la constitución de sociedades mercantiles y, en menor grado, las importaciones.

Por su parte, los afiliados a la seguridad social o la confianza empresarial tienen una influencia positiva. Estos patrones de comportamiento de los indicadores son muy similares a los registrados en Andalucía, donde también se observa una disminución del valor de su índice, pero en menor medida.