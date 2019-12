Un joven de 16 años pierde parte de un dedo al manipular un petardo

Sobre las 23:20 horas de este jueves, efectivos de Policía Local y Epes061 atendieron a un joven de 16 años con lesiones graves en el dedo de una mano como consecuencia de la explosión de un petardo mientras lo manipulaba.

Sanitarios de Epes061 trasladaron al joven estable hasta un centro hospitalario para su atención y asistencia de urgencias dado que presentaba la amputación de parte de un dedo de una mano.

Agentes de Policía Local, Cuerpo adscrito a la Delegación de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento, se hicieron cargo de la instrucción de las correspondientes diligencias.

Recordamos que es preciso respetar unas normas básicas para el correcto uso de los productos pirotécnicos:

• Respeta la edad autorizada para comprar cada tipo de producto pirotécnico según la clasificación que tengan (mayores de 12, 16 y 18 años)

• Guarda los petardos fuera de la vivienda. En la calle llévalos en una bolsa en lugar de llevarlos en el bolsillo.

• Es más seguro encenderlos apoyados en algún lugar en lugar de cogerlos con la mano y cerca del cuerpo.

• Enciende la mecha por el extremo y no los utilices si tienen algún desperfecto. Si no explosiona, mójalo y espera un rato antes de tocarlo.

• Es peligroso lanzar petardos contra las personas.

• Comprueba que no hay líquidos inflamables dónde va a tirar los petardos.

• Introducir petardos en recipientes es muy peligroso y puede causar heridas graves.

• Los tipos candela romana o remolinos si no tienen mango no se pueden coger con las manos.

• Compra estos artículos sólo en los establecimientos autorizados.