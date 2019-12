El juez confirma como investigados a Chaves y Zarrías por el préstamo millonario a Hamsa

Desde los juzgados se ha emitido un comunicado oficial confirmando la investigación. «Acuerda incoar procedimiento de diligencias previas contra un total de 15 personas, entre ellos diez ex altos cargos de la Junta de Andalucía como el expresidente Manuel Chaves y cinco ex consejeros, por el préstamo “puente” de 5.829.817 euros concedido a la mercantil Campocarne Andalucía -anteriormente conocida como Hijos de Andrés Molina (Hamsa)- por el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y aprobado en virtud de acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de fecha 9 de noviembre de 1999».

En un primer auto dictado el día 3 de diciembre, el magistrado acuerda deducir testimonio íntegro y completo de las actuaciones e incoar con el mismo nuevas diligencias previas en relación a la presunta perpetración de delitos de prevaricación administrativa y malversación por parte de las 15 personas investigadas.

De igual modo, y en un segundo auto de la misma fecha, el instructor acuerda incoar procedimiento de diligencias previas por dichos delitos contra los investigados, entre los que se encuentran, además de Chaves, los ex consejeros de la Junta Gaspar Zarrías, Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el ex director de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; el ex presidente del IFA Salvador Durbán; el ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, y cinco directivos de la empresa.