Detenido por estafar más de 8.700 euros haciéndose pasar por agente de seguros

La Guardia Civil ha detenido a una persona por hacerse pasar por agente de seguros de vehículos y estafar más de 8.700 euros a vecinos de Sevilla y provincia

Agentes del puesto de la Guardia Civil de La Puebla del Río han detenido a un vecino de Sevilla de treinta y cuatro años de edad, como supuesto autor de al menos doce delitos de estafa y siete de falsedad documental. El detenido se hacía pasar por agente de seguros y ofrecía precios muy bajos tanto en el alta como en la renovación de seguros de vehículos.

La investigación se inició el pasado mes de agosto, cuando se denuncia a un conductor por carecer de seguro en su vehículo. Esta persona muestra a los agentes un recibo con el pago del mismo, que resulta ser falso.

Tras esto se inicia una investigación por parte de la Guardia Civil de La Puebla del Río para esclarecer lo sucedido. Se averigua que supuestamente un individuo se dedicaba a cobrar a distintas personas por dar de alta o renovar los seguros de sus vehículos a los que entregaba justificantes de pago falsos. Si no tenían ningún accidente o no eran interceptados por agentes, las víctimas no se percataban de que circulaban sin seguro, por lo tanto no podían saber que habían sido estafados.

Por otra parte, el ahora detenido también engañaba a distintas compañías de seguros aprovechando los periodos de desistimiento, durante los que se puede devolver el recibo. De este modo, durante un año, un mismo vehículo podía estar dado de alta en varias compañías. Si no había ningún percance, el estafador devolvía el recibo, si había algún accidente continuaba con la tramitación para que el vehículo se encontrase cubierto en dicho accidente. Mientras tanto, todas las cuotas que los clientes pagaban eran abonadas a la cuenta bancaria particular del presunto estafador.

En el Puesto de Puebla del Río se han recogido 12 denuncias sobre estos hechos y otras 15 denuncias más en distintas Unidades.

Los perjudicados son vecinos tanto de Sevilla capital como de otros lugares de la provincia. La cantidad estafada, de los casos conocidos hasta ahora, asciende a 8.750 €.

La Guardia Civil, una vez recabadas todas las pruebas e indicios, detiene a esta persona quien, junto con las diligencias, ha sido puesta a disposición del Juzgado de Coria del Río.