Sevilla marcará la aeronáutica europea esta semana

Sevilla acogerá durante esta semana el Consejo a nivel ministerial (Space19+) de la Agencia Espacial Europea (ESA), que se desarrollará los días 27 y 28 de noviembre de 2019 en Fibes. El último de estos consejos se celebró en la ciudad suiza de Lucerna en el año 2016.

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en funciones, Pedro Duque, sera quien presidirá Space19+, en el cual se aprobarán programas por valor de cerca de 15.000 millones de euros para los próximos años.

Entre estos programas, los 22 ministros de los diferentes países europeos valorarán y programarán futuros viajes de robots y humanos a la Luna y a Marte. Sevilla será así el escenario de este encuentro que pondrá punto y final a los dos años de presidencia española de la ESA, la cual ostenta el propio Pedro Duque.

Space 19 + será una oportunidad para dirigir las ambiciones europeas de la «próxima generación» en el espacio y abordar los desafíos que enfrenta no solo el sector espacial europeo sino también la sociedad europea en su conjunto. Durante estos últimos meses en los que Sevilla ostenta la Presidencia de Comunidad de Ciudades Ariane y tras celebrar la Semana del Espacio, se culminará con el broche de oro de la celebración del Consejo de Ministros de la Agencia Espacial Europea (la Ministerial de la ESA), que tendrá lugar los días 27 y 28 de noviembre.

