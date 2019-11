Susana Díaz pide perdón tras la sentencia pero recalca que «el PSOE no se ha lucrado»

Dos días después de conocerse la sentencia de los ERE, la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha hecho sus primeras declaraciones sobre uno de los casos de corrupción más importantes en la democracia. La sentencia ha condenado a los dos antecesores de Díaz en la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves. Díaz ha dicho que pedirá disculpas «las veces que haga falta» pero alega que «el PSOE no aparece en 1.800 folios de la sentencia ni una sola vez». La expresidenta ha justificado su «silencio» de 48 horas ha argumentado que tenía «la obligación de hablar cuando hubiese leído la sentencia».

La expresidenta de la Junta ha roto su silencia en una entrevista concedida a La Sexta. Díaz ha querido desmarcar su mandato del caso de los ERE, señalando que «los partidos no se heredan» y que ella llegó a la presidencia «varios años después de que eso acabar». Para la dirigente, el escándalo de los ERE «no es del PSOE pero ocurrió bajo un gobierno socialista».

📺 @susanadiaz

➡️ El #PSOE, como partido no aparece en ningún sitio de los más de 1.800 folios de la sentencia. No hay financiación ilegal. Y los presidentes no se han llevado un euro

👉🏻 Es bochornoso, por supuesto que este tema es bochornoso. #SusanaDíazARV pic.twitter.com/xpYPyI4sbz

— PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) November 21, 2019