El dueño del zorro ártico, investigado por maltrato, abandono animal y falsedad documental

POLICÍA LOCAL INVESTIGA DELITOS DE MALTRATO Y ABANDONO ANIMAL Y FALSEDAD DOCUMENTAL AL PROPIETARIO DEL ZORRO ÁRTICO RECUPERADO EN SEVILLAAgentes de Policía Local de Sevilla, adscritos a la Delegación de Gobernación y Fiestas Mayores, lograron contactar el pasado lunes a través de los canales oficiales en redes sociales de Emergencias Sevilla, con los propietarios del zorro ártico recuperado el pasado fin de semana en Sevilla. Operativo, en el que también están colaborando técnicos del Centro Municipal Zoosanitario del Ayuntamiento de SevillaFruto de esas pesquisas policiales, en la mañana de ayer martes, el propietario prestaba declaración en dependencias de la Policía Local en calidad de investigado no detenido para esclarecer las circunstancias del estado en que se encontraba el zorro ártico en nuestra capital. Se investigan los presuntos delitos de maltrato y abandono animal, así como otro de falsedad documental en la documentación identificativa del ejemplar.Los agentes estuvieron en la mañana del pasado lunes visitando al animal que evoluciona favorablemente y va recuperando la normalidad. Cuando los agentes de la Policía Local le localizaron presentaba, además de la suciedad, “debilidad y cojera de ambas extremidades posteriores, una notable delgadez, así como lagrimeo y ligero hundimiento del ojo derecho” como así lo recoge el certificado veterinario oficial emitido por el centro le acogió en un primer momento. Desde ese centro, nos confirmaban en la noche del martes que “continuaba recuperándose y que se encuentra mucho más fuerte”.El investigado al que se le investigan por tres delitos, se trata de un joven sevillano aficionado a la tenencia de animales exóticos, como por ejemplo serpientes de grandes dimensiones. El animal llegó a nuestra ciudad en el mes de junio pasado procedente posiblemente de un país centroeuropeo. La investigación se mantiene abierta en estos momentos no descartándose nuevas actuaciones. En otro orden de cosas, las pesquisas de la Policía Local se verán apoyadas por los servicios veterinarios del Ayuntamiento de Sevilla que están sobre el caso ya que el animal está custodiado y a disposición judicial.El Teniente Alcalde Delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, ha felicitado a los agentes por la labor realizada y hace un llamamiento hacia la “tenencia responsable de los animales, garantizándoles unas condiciones de vida acorde con sus necesidades y que les evite situaciones de estrés innecesarias que desemboquen en situaciones como las de este animal, generando además molestias y riesgos innecesarios a los vecinos”. En este sentido Cabrera destacaba respecto a la próxima Navidad y Reyes Magos que “los animales no son juguetes que puedan abandonarse y que una tenencia irresponsable de los animales acarrea responsabilidades penales y administrativas”.