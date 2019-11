5.200 kilos de pescado sin documentación en el peaje de la A-4

La Guardia Civil ha intervenido 5220,6 kilos de pescado en el peaje de la A-4. Procedente de Marruecos, carecía de la documentación para su transporte en carretera.

La patrulla de Seprona de la Comandancia de Sevilla, realizando un servicio conjunto con Inspectores Pesqueros de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (Agapa) decomisó el pasado día 06 de noviembre la cantidad de 5220,6 kilogramos de pescado por carecer de la preceptiva documentación necesaria para su transporte en carretera.

Esta actuación está enmarcada en el Plan Anual de Control Integral de las Actividades Pesqueras (Paciap), que tiene como finalidad planificar y coordinar el control e inspección del cumplimiento de las disposiciones de la Política Pesquera Comunitaria y la normativa sectorial vigente, así como la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, en particular en los ámbitos de la conservación y gestión de los recursos pesqueros, adaptación de la flota y control de la misma.

Como resultado de un control de vehículos pesados que se estaba realizando en el peaje de la autopista A-4 (Sevilla–Cádiz), la Guardia Civil procede a la interceptación de un tráiler procedente de Marruecos que transportaba pescado. Una vez comprobada su carga, se solicita la documentación de acompañamiento de la mercancía al conductor del camión. Al no presentar la documentación preceptiva para el transporte de productos pesqueros que provengan de una importación, se procede a escoltar al camión hasta dependencias de Mercasevilla para proseguir con la inspección de una forma más minuciosa.

Una vez en Mercasevilla, se corrobora por los agentes del Seprona y los Inspectores de la Agapa que el transporte no cumple con lo preceptuado en el Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los productos pesqueros. Por todo esto se decomisa la mercancía y se elabora un acta de denuncia por unos hechos que podrían ser sancionados con cantidades que oscilarían entre 3.001 y 50.000 euros.

Entre el género decomisado, se encuentran un total de 16 especies diferentes de pescado, tales como rodaballos, lenguados, chocos, acedías y salmonetes entre otros. Dicho género, una vez que se haya obtenido el visto bueno por los servicios veterinarios, será distribuido a través de la red de entidades sociales.