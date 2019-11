La portada de la Feria de Abril de 2020 estará inspirada en el Hotel Alfonso XIII

El diseño de esta portada, ganador del concurso de ideas y presentado bajo el lema bajo el lema ‘NODO XIII. Una historia de viajeros’, es obra del arquitecto sevillano Francisco Javier Navarro de Pablos

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Gobernación y Fiestas Mayores, ha presentado hoy el diseño definitivo de la portada de la Feria de Abril de 2020, que recrea el edificio regionalista del Hotel Alfonso XIII y rinde homenaje a la figura del viajero en el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo.

El diseño de esta portada, ganador del concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento de Sevilla y presentado bajo el lema bajo el lema ‘NODO XIII. Una historia de viajeros’, es obra del arquitecto sevillano Francisco Javier Navarro de Pablos. Por segundo año consecutivo, el delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, ha presentado hoy el que será el proyecto definitivo de la portada de la Feria de Abril, que ha sido realizado sobre el diseño base ganador del concurso por parte de la Sección Técnica de la Delegación de Fiestas Mayores. La presentación ha tenido lugar durante un acto que se ha celebrado en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla con la asistencia de su presidente, Javier Gómez Ramallo, así como del propio autor del diseño.

El delegado ha explicado que “por segundo año consecutivo, desde la Delegación de Fiestas Mayores apostamos por mostrar el diseño ganador del concurso mediante la maqueta definitiva del proyecto, con el objetivo de que los sevillanos y sevillanas conozcan desde el principio cómo será la portada de la Feria”. Cabrera ha señalado que “el diseño que ha ganado cumple con el requisito planteado en las bases del concurso de estar inspirado en la arquitectura regionalista civil de la ciudad, en este caso uno de los más importantes de la ciudad como el Hotel Alfonso XIII y, al mismo tiempo, el jurado ha valorado de forma positiva que se rinda homenaje al 500 aniversario de la Primera Vuelta al Mundo”. El delegado ha apuntado, además, a que la portada hará alusión al centenario de la base militar de Tablada, a los 350 años de la fundación de la Real Maestranza de Caballería y al Centro Asturiano de Sevilla, que celebra el próximo año medio siglo de historia.

DISEÑO GANADOR

El diseño ganador se adecúa a las bases del concurso, que sugerían una portada inspirada en la arquitectura regionalista de tipología civil, y, al mismo tiempo, homenajea al V Centenario de la Primera Circunnavegación de la Tierra. Con la elección del Hotel Alfonso XIII y el lema ‘NODO XIII. Una historia de viajeros’, el proyecto pretende homenajear no solo la proyección universal de la gesta de Magallanes y Elcano, sino también a todos los viajeros que han partido y llegado a Sevilla como los exploradores del siglo XV y las sucesivas expediciones americanas, los viajeros románticos del XIX, las personalidades alojadas en el Alfonso XIII en sus primeros años o quienes siguen visitando la ciudad actualmente

Este diseño de la portada también pretende rendir un homenaje a José Espiau y Muñoz, referente arquitecto sevillano autor de obras como el edificio Ciudad de Londres, la Plaza de Toros de la Monumental en el barrio de San Bernardo o el edificio La Adriática. Su obra más destacada llega en 1916, cuando gana el concurso del Hotel Alfonso XIII.

Con más de 90 años de historia desde su construcción, se trata de uno de los edificios más representativos de la ciudad, paradigma de la arquitectura civil regionalista, y será la primera vez que estará representado en la portada de la Feria de Abril. Además, se trata de un alojamiento hotelero muy vinculado a la Feria y que formaba parte del recorrido que conducía a su antigua localización en el Prado de San Sebastián.

COMPOSICIÓN DE LA PORTADA

Aunque el diseño está inspirado en el Hotel Alfonso XIII no es una traslación exacta de su fachada, habiéndose incorporado variaciones cromáticas —aportando colores más vivos—, compositivas —adaptando las proporciones a la escala de la portada— y decorativas —incorporando nuevos detalles, ribetes y filigranas—. La portada está compuesta por un cuerpo principal, articulado en dos niveles y dos torres en los extremos que representan la emblemática torre situada en el extremo más cercano a la Puerta de Jerez.

Inspirado en la arcada del patio principal del hotel, el cuerpo central se compone de tres arcos en su mitad inferior: dos laterales de menor dimensión (13 x 7,10 metros) y uno central que roza los 15 metros de altura. Sobre los arcos se enmarcan cuatro tondos conmemorativos de la Primera Circunnavegación que contienen los nombres de los capitanes, Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, y las fechas del avistamiento y la primera travesía del Estrecho de Magallanes. El arco central, en el que aparece el lema de la ciudad, está cubierto con una marquesina y se adelanta un metro respecto al plano vertical, recordando, así, a la entrada principal del hotel, que recibe a los huéspedes como extendiendo una mano en señal de bienvenida.

En su parte superior, la portada se compone de cuatro ventanas, dos y dos en los laterales y un balcón central, en el que se enmarca el escudo de la ciudad acompañado del lema “Sevilla’20”. Este balcón se remata con tres pináculos sobre un cuerpo sobresaliente en el que aparecen azulejería bicromática y volutas laterales. Las torres laterales se articulan en torno a tres niveles: uno inferior en el que se representan los accesos exteriores al recinto del hotel —con sendas puertas con remate triangular— en cuyos frisos se lee ‘Feria de Abril” y ‘MMXX’; un nivel intermedio compuesto por balcones que se extienden lateralmente con una extensión de 1,7 metros y un hueco doble de ventanas y azulejería; y, por último, un nivel superior a modo de mirador de triple arco y cubierta de teja a cuatro aguas.

La dimensión final de la portada alcanzará los 50 metros de ancho por 39,5 de altura y 6 metros de fondo. En total, esta estructura estará conformada por 35.000 metros lineales tubos, tendrá 3.450 metros cúbicos de volumen y estará iluminada por 25.000 bombillas.

En total, son 85 los proyectos presentados al concurso de ideas convocado por el Área de Fiestas Mayores para la portada de la Feria de Abril de 2020. El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos acoge hasta el próximo 29 de noviembre la exposición de una selección de estos diseños presentados al concurso, que se puede visitar en horario de 10.00 a 14.00 horas de lunes a viernes y de 17.00 a 20.00 horas de lunes a jueves.

SOBRE EL AUTOR

El autor del diseño de la portada, Francisco Javier Navarro de Pablos nació en Sevilla en 1991. Es arquitecto (2015) y Máster en Arquitectura y Patrimonio Histórico (2017) por la Universidad de Sevilla, donde desarrolla actualmente su tesis doctoral como contratado predoctoral, formando parte del Grupo de Investigación HUM-700 ‘Patrimonio y Desarrollo Urbano Territorial en Andalucía’.

Como docente imparte clases en el Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio, habiendo participado como profesor invitado en el Máster de Comunicación Arquitectónica de la Universidad Politécnica de Madrid e impartido charlas en un máster de la Universidad de Roma ‘La Sapienza’. Es coautor de ‘Aljarafe, más que un Colegio: la Arquitectura pedagógica de Fernando Higueras y Antonio Miró’ (Recolectores Urbanos, 2018). Durante su formación ha realizado workshops internacionales en las universidades IUAV de Venecia, Southwest University of Science and Technology of Mianyang (China) y Universidad de Oriente de Santiago (Cuba). Ha obtenido distintas becas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de la Universidad de Sevilla y una beca ARQUIA, desarrollando prácticas profesionales en el Ministerio de Fomento.

Como profesional ha llevado a cabo investigaciones para el Ministerio de Fomento (‘Exposiciones y muestras de arquitectura en las Arquerías de Nuevos Ministerios’), ha trabajado en el Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción de la Universidad de Sevilla (2016-2017) y ha colaborado con diversos estudios de arquitectura y diseño. Ha sido Premio Nacional en la XIII Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo por su Proyecto Fin de Carrera. Comisario de las exposiciones ‘Imagination on Exile’ (2017), en colaboración del Harvard GSD, y de la itinerancia en Sevilla de la muestra de la XIII BEAU (2017), colabora también como adjunto a la Subdirección de Cultura de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Realiza periódicamente bocetos y dibujos de la ciudad de Sevilla, publicados en la cuenta de Instagram @sevilladibujada.