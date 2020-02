28-F y 31st of Jan

Hay dos fechas que han marcado el futuro y la estructura del estado para Andalucía y para el ReinoUnido (RU).

Ambas han marcado un antes y un después cuya consecuencias han movido y siguen tambaleando a todos sus componentes. Ambas tienen un común denominador: la autodeterminación.

¿Sabemos qué significa autodeterminación?

Autodeterminación: según la RAE.

De auto y determinación.

Decisión de los ciudadanos de un territorio determinado sobre su futuro o estatuto político. Capacidad de una persona para decidir por sí misma algo.

Obviamente coincide estrictamente lo ocurrido con el primer significado del diccionario oficial de la Academia Española.

Un nacionalidad histórica, eufemismo de nación para el encaje en la Constitución española y para que no molestara a la oligarquía franquista-monárquica, porque la nueva organización del reformado estado franquista solo quería reconocer a la burguesía catalana ( esa misma que ganó dinero con los campos de concentración nazi y con el patrocinio del golpe de estado del 36) y a la vasca que traicionó a Aguirre, rompiendo el Cinturón de Hierro y adelantando su derrota. Recordemos que las diputaciones de Alava y Navarra matuvieron sus fueros forales durante el franquismo por su lealtad a los fascistas en el alzamiento. Galicia entró con la excusa de la lengua. Y el resto ni agua.

Desgraciadamente para ellos, el Pueblo Andaluz se rebela en manifestaciones populares multitudinarias un 4 de diciembre de 1977, en Málaga la policía española asesina a Caparros, a día de hoy su asesino sigue libre y protegido por el Estado. El referendum se celebra a pesar de todos los obstáculos en su proceso lesgislativo.

Las condiciones eran tortocieras ya que debía ser aprobado por el 50% del censo de cada provincia, es decir, no bastaba la mayoría simple con lo cual el NO, la abstención y la no participación eran lo mismo, 7 de las 8 provincias lo superan, pero en Almería, aunque el voto de los participantes fue mayoritario al SI, en el conjunto del censo no alcanzan el 50%:

Censo electoral: 285.139 y Censo Escrutado: 100%

A favor: 119.550 con 42.07%

En contra: 11.450 con 4.2%

En blanco:12.527 con 4.40%

Nulos: 1.413 con 0.49%

Participantes:144.940 con 51.01%

Abstención: 139.199 con 48.98%

Digamos que la primera reforma de la Constitución se hace para incluir a Almería en la Comunidad Andaluza con un acuerdo, ya que el Gobierno Español de facto reconoce la nacionalidad histórica a través del art.151. por la aprobación de la mayoría aplastante de los almerienses.

“Democracy does not guarantee equality of conditions- it only guarantees equality of opportunity. I. Kristol”

Luego vienen el Estatuto, las elecciones y la presidencia de Escuredo, que durará poco tiempo, y su sustitución por el favorito de los terratenientes y la meseta para aplacar desde dentro la autonomía, De la Borbolla, pero eso es otra historia.

“If you can’t convince them, confuse them. HS Truman”.

Lo indudable, los pueblos, los países, los estados… buscan organizarse para crear una sociedad mejor. No siempre es un camino de rosas, al revés, suele ser brusco, salpicado de sangre y lo intentan teledirigir desde arriba con la única finalidad de cambiar todo para que nada cambie.

Desde aquí recuerdo a todos los españoles que sin Andalucía, ninguna comunidad, absolutamente ninguna, menos Euskadi y Cataluña tendrían autonomía, ni por el artículo 143. Y refresco la memoria, tanto Valencia como Aragón intentaron recorrer el camino de Andalucía y fracasaron por el poco apoyo popular a sus propuestas, tan espinosas y malentencionadas desde el Gobierno Español como ya hicieron con la andaluza, pero no lo consiguieron; lo que da cierto valor, mayor aún si cabe.

Como apunte, Ceuta y Melilla fueron administrativamente andaluzas hasta 1995.

El Gobierno Español no permitió al entonces presidente pre-autonómico participar en la única televisión existente para hablar del referendum. Repartieron publicidad para la abstención, lo que suponía un No, la pregunta que se formula para una sociedad de escasa alfabetización fue la siguiente:

¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo ciento cincuenta y uno de la Constitución a efectos de la tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?

En lo referido al Brexit y su 31st of January fue más diverso que en Andalucía.

Desde el principio se potenció por la extrema derecha y los sectores que vienen buscando un adelgazamiento del estado social hasta su eliminación recortar los vínculos con la UE en el concepto de personas, no tanto, de mercancías y una aproximación más férrea con EEUU, ya que en otros campos, como el militar es un hecho.

La pregunta y la condiciones fueron, de lejos, muchos más democráticas que las de Andalucía. Solo se necesitaba la mayoría de los participantes en el conjunto del estado, la pregunta era la siguiente:

Should the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union?

Así de sencilla. Traducción:

¿Debe el Reino Unido permanecer como miembro de la UE o abandonarla?

La respuesta era SI o NO. La abstención y la no participación no se sumaban al no, a diferencia del organizado por el Gobierno Español.

Los inconvenientes también fueron desenmascarados abriendo otros frentes. Escocia e Irlanda del Norte no quieren abandonar la UE y desde entonces, la independencia y la reunificación de Irlanda se ve más cercana.

La propaganda fue horrible y llena de mentiras. Desde el día uno, los vídeos virales de racismo, cantidades de dinero que se invertirían a favor de la ciudadanía, en vez de “donarlas” a la UE y un sin fin de falsedades.

Ejemplos:

Sobre NHS, sistema de salud, varios autobuses recorrieron las calles con esta publicidad.

“We send The EU £350million a week, let’s fund NHS instead. Vote Leave”.

Inmigración: imágenes de personas de otras partes del globo huyendo de diferentes guerras con el slogan de abajo. Aparte RU no firmó el espacio Schengen con lo cual ya tenía reducida mucha movilidad con países no pertenecientes a la UE.

“We must break free of the EU and take back control our border”

La mayoría de la gente ha preferido creer esas mentiras, principalmente por la composición social del estado y la educación que se ha dado.

En conclusion, el 31st of January de 2020 será recordado como la culminación de la separación entre la UE y el Reino Unido.

Desde su entrada en el organigrama de lo que conocemos como UE siempre hubo una gran desconfianza en integrar al Estado británico en el conjunto europeo. Una sociedad clasista y racista que ha convencido a sus clases populares de que la diferencia racial y religiosa debe predominar sobre todo lo demás. Por eso, no es tan raro ver a jóvenes nacidos aquí atancado a sus conciudadanos con cuchillos en nombre de la radicalidad más ortodoxa de sus creencias; ni a jóvenes altos, rubios y pelirrojos agrediendo a otros de color de piel diferente y acusándoles de terroristas desde la más tierna infancia. Incluso debemos sumarle el techo de cristal para aquellos que no pueden pagar su educación en centros privados donde harán vinculos con la vieja aristocracia y las nuevas élites. Y lo más triste, cómo están demoliendo el estado social tan innovador surgido después de la II Guerra Mundial.

Dejémoslo aquí, con estas breves pinceladas de cómo se ha generado en las últimas cuatro décadas la sociedad en las islas del Canal.

En definitiva, podemos decir que ese referendum se hace por petición popular, la élite gobernante ayuda o impide su desarrollo con artimañas poco democráticas. Está en la gente usar el sentido común y defender nuestra humanidad antes que nada.

Orgulloso de la gente de mi país, aunque nos queda mucho por recorrer. Decepcionado con mis vecinos, sin embargo, tengo la esperanza que el Rightexit caiga por su propio peso y desemboque en un proyecto donde el valor humano esté por encima de la desigualdad.