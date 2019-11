Un sevillista acaba sustituyendo al bético que trató de evitar ser presidente de mesa por el derbi

El bético que trató de evitar ser presidente de mesa, debido a su vinculación emocional con el derbi que se celebra también este 10N, no se ha presentado en el colegio electoral. Tras tratar primero de enviar en su lugar a su mujer, ha sido sustituido por un suplente, sevillista.

La petición que envió Francisco a la junta electoral para tratar de ser excusado de ser presidente de la mesa electoral del IES San Isidoro, en Sevilla, no fue admitida. En ella pedía la anulación de su convocatoria debido a la importancia que tenía para él ver el partido Sevilla-Betis, lo que no podría hacer estando en el colegio electoral. La situación, sin embargo, no se ha resuelto con la normalidad que cabría esperar.

En la mañana de este 10N, Francisco no se presentó al colegio, alegando que se encontraba enfermo y enviando en su lugar a su esposa para sustituirle, algo que no sirvió de mucho. La sustitución solo la puede llevar a cabo el suplente designado, como finalmente ha ocurrido.

Casualmente, dicho suplente también esperaba poder ver el derbi, aunque en este caso con la mirada puesta en los rojiblancos. Sevillista, finalmente no podrá animar a su equipo desde su casa, debido al incidente que le ha obligado a presidir la mesa electoral de este IES.