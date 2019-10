El PP critica del «enésimo viaje internacional de Espadas» en menos de un mes

El Partido Popular ha alertado de un nuevo viaje del alcalde socialista Juan Espadas en un mes, en esta ocasión, a Colombia. Desde el grupo popular apuntan a que desde finales del mes de septiembre, Espadas ha volado a Estados Unidos, Bélgica e Italia «ausentándose de la ciudad y del Pleno» que se celebrará este jueves. “Espadas oculta este viaje a los sevillanos porque en la prensa y en sus redes sociales está difundiendo antiguas fotos enlatadas mientras esconde su viaje a Colombia, la cuarta travesía internacional en el último mes”, explica el edil popular Rafael Belmonte.

Ante todo, “estamos de acuerdo que un alcalde de una ciudad como Sevilla debe viajar pero lo que no puede es centrarse más en los viajes que en los asuntos de la propia ciudad”, explica Belmonte. El PP apunta que desde hace unos días Espadas no está en la ciudad. Se encuentra participando en Colombia el II Encuentro del Diplomado Catastro Multipropósito y reuniéndose con el Centro de Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS).

“Si el viaje es institucional, ¿quién abona estos viajes y con qué fin se realizan? Lo desconocemos pues el portal de transparencia del Ayuntamiento no publica detalles de los viajes del alcalde desde 2016”, se lamenta el edil popular. El Partido Popular recuerda que el pasado 17 de octubre el grupo municipal elevó una serie de preguntas acerca de los viajes que, todavía no han sido contestadas por el gobierno municipal. “En el presente mandato Espadas ha recorrido más de 48.000 kilómetros. Hubiera dado 170 vueltas a la ciudad. De hecho, en los últimos meses, Espadas ha estado más veces en Nueva York que en el Cerro del Águila. ¿Qué rentabilidad tienen sus viajes más que la autopromoción con la venta de políticas que en Sevilla no existen?”, ha criticado Belmonte.

“Porque si Espadas va a dar lecciones sobre cambio climático o sostenibilidad, alguien debería de recordarle que a Sevilla la está rebautizando como la ciudad de la mugre en la que desaparecen miles de árboles y, gracias a su pacto con Podemos, recorta 500.000 euros a las zonas verdes”, explica Belmonte.