Adelante señala que «es el momento de exhumar al genocida Queipo de Llano»

Sandra Heredia, edil de Adelante Sevilla, se ha sumado hoy a la concentración convocada por la Plataforma Gambogaz para exigir la exhumación de los restos del general golpista Queipo de Llano, que actualmente se encuentran enterrados en un lugar destacado de la Basílica de la Macarena. Heredia ha aprovechado la convocatoria para exigir “una implicación de todas las administraciones públicas, porque este es el momento de exhumar al genocida Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena”.

Tal y como Teresa Rodríguez y Toni Valero, portavoces de Adelante Andalucía, reclamaron el pasado jueves, la concejala sevillana ha exigido “el cumplimiento estricto de la Ley Andaluza de Memoria, según la cual los restos de un asesino y genocida como fue Queipo de Llano no pueden permanecer ni un día más en un lugar público y de culto”. Heredia cree que “quienes llevan décadas trabajando por la memoria democrática de nuestra tierra no podrían entender que tras la exhumación de Franco no se dieran los pasos necesarios para exhumar los restos de una persona que ordenó asesinatos múltiple e instigó violaciones masivas”.

La edil de Adelante en el consistorio sevillano ha manifestado su “prudente satisfacción” por las recientes declaraciones de Juan Espadas, alcalde de Sevilla, que recientemente afirmó que es “urgente y necesario acabar con la luctuosa página que significa Queipo de Llano”. Heredia, sin embargo, ha recordado que “Espadas ha cambiado ya varias veces de criterio respecto a la exhumación de Queipo de Llano, pues mientras en 2016 su partido votó a favor de una moción que presentamos en esta línea, en 2018 votaron en contra de una resolución que pedía exactamente lo mismo”. Por ello, la edil ha señalado que espera que “la voluntad de Juan Espadas para exhumar los restos de Queipo sea firme y no obedezca a razones meramente electorales, porque hay mucha gente que espera que ese momento llegue y no podría soportar que el alcalde juegue con estas cuestiones por intereses de partido”. Heredia también ha apuntado que ha “echado de menos esa contundencia de Espadas en estas últimas declaraciones durante los años anteriores, cuando su partido gobernaba en Andalucía”.

Heredia ha ahondado más en la cuestión y ha avisado al gobierno municipal que “para Adelante Sevilla la exhumación de Queipo será un asunto de calado y a conseguir a lo largo del actual mandato y no vamos a dejar de exigir al Ayuntamiento de Sevilla que se implique al máximo para conseguir algo que todas las personas con valores democráticos reclaman desde hace muchos años”.

Para la concejala de Adelante, además, “las declaraciones del Hermano Mayor de la Macarena, quien recientemente ha afirmado que esperan las disposiciones y las instrucciones para retirar los restos de Queipo, confirman que estamos ante una oportunidad magnífica para reparar el daño que se ha inflingido a los familiares de las víctimas de este miserable genocida”.

Por su parte, la número uno de Unidas podemos al Congreso de los diputados, María Márquez, exigió el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, y explicó que “el pueblo de Sevilla no merece que en la macarena esté enterrado un genocida como Queipo de llano, máximo responsable de la violencia fascista en Andalucía” y pidió que “no se invisible tanta barbarie, y no se puede entender el espectáculo bochornoso de la exhumación de Franco, que se debió hacer con más discreción y respeto a las víctimas”, y denunció “la equidistancia que equipara a asesinos y víctimas” y pidió que la “Basílica de la macarena sea un lugar de paz”.