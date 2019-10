La Junta publica la primera modificación de la calificación de la Gavidia

Se permite así que el Ayuntamiento de Sevilla pueda poner en marcha su proyecto para la antigua comisaría de policía

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha ordenado la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de los planos de la modificación del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla sobre el cambio de uso de la parcela de la antigua comisaría de la Gavidia, así como de las parcelas municipales en calle Pajaritos y en el Mercado del Arenal. Esto permitirá al Ayuntamiento hispalense desarrollar el proyecto para reconvertir el uso de este edificio, cerrado desde 2003. En concreto, la antigua jefatura estaba calificada como SIC (uso social y cultural) y el anterior gobierno municipal inició una modificación para convertirla a uso terciario para gran superficie comercial. Sin embargo, esa modificación (aprobada en el Pleno municipal) no se llegó a publicar en el Boletín Oficial de la Junta, ya que el anterior Gobierno andaluz devolvió el proyecto al Ayuntamiento para que subsanase cuestiones técnicas.

Por ello, el Consistorio no podía, hasta ahora, aprobar el cambio que precisa para desarrollar su proyecto. De hecho, se aprobó en el Pleno local convertir el suelo de la Gavidia de gran superficie comercial a servicios terciarios, pero no podría ser efectivo si antes no se publicaba la nueva calificación de gran superficie comercial, lo que la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo ha tramitado en un “tiempo récord”, según su director general, José María Morente. “Con la publicación de esta orden se arregla un error en la tramitación anterior y se desbloquea el plan municipal para dar otros usos al edificio”, ha precisado Morente.

El 19 de septiembre de 2019, el consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo acordó elevar al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla la aprobación definitiva de la modificación del PGOU para el cambio de calificación de la parcela de la antigua comisaría de la Gavidia para pasar de ser gran superficie comercial a servicios terciarios, pudiendo albergar equipamiento, oficinas, pequeño comercio, hotel, usos recreativos o espectáculos públicos.

La modificación que ahora se publica ya fue aprobada definitivamente mediante orden del 6 de noviembre de 2014 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Su objeto era el cambio de calificación de la parcela de la Gavidia, sustituyendo el uso global de equipamiento que le otorgaba el planeamiento vigente, por el global terciario y pormenorizado de gran superficie minorista, y estableciéndose como contrapartida la calificación de nuevos suelos con destino de equipamiento público en la calle Pajaritos y en el Mercado del Arenal.