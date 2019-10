«Atascos interminables» y falta de aparcamientos para los trabajadores de Lagoh

CCOO ha denunciado las condiciones de movilidad de los trabajadores del Centro Comercial Lagoh, con «atascos interminables», falta de aparcamientos y de opciones de transporte público.

«Atascos interminables en horas punta que les hacen llegar tarde al puesto de trabajo, pérdida de tiempo en buscar aparca miento para finalmente dejar el coche en zonas alejadas y poco transitadas y, además, no poder hacer uso del transporte público porque la frecuencia de la línea 35 de Tussam no está adaptada al horario laboral». CCOO de Sevilla ha denunciado que todos estos problemas “los sufren diariamente los casi 2.000 trabajadores y trabajadoras del centro comercial Lagoh porque nadie ha pensado en su movilidad”.

“No hay día en que los accesos por carretera no se colapsen, y hay quienes viven a distancias que, en otros momentos del día, no suponen más de 15 o 20 minutos, pero que por la mañana se convierten en trayectos de hora y media, obligándoles a entrar a trabajar con mucho retraso”, señalan desde el sindicato.

La situación «empeora cuando, al fin, llegan al centro comercial, ya que las plazas de aparcamiento son claramente insuficientes». Así, al tiempo del atasco, hay que sumar el de encontrar dónde dejar el coche: “Normalmente tienen que acabar dejándolo en zonas muy alejadas, donde además no se puede aparcar con el consiguiente riesgo de multa. Y, quienes tienen horarios de tarde y de noche, cuando salen se enfrentan a una verdadera inseguridad”, apuntan desde CCOO.

«Tampoco pueden hacer uso de la alternativa del transporte público». El horario y la frecuencia de la nueva línea 35 de Tussam, que conecta el Prado con Palmas Altas, “está pensado exclusivamente para los usuarios y usuarias de Lagoh, pues entre semana la primera salida es a las 9 de la mañana y pasa cada media hora. Un trabajador o trabajadora que tenga que entrar antes de esa hora no puede depender del autobús”. Igualmente, afirman, «los conductores y conductoras de Tussam también se quejan de que, al no haberse planificado las infraestructuras necesarias para los autobuses, resulta imposible cumplir la velocidad comercial y, por tanto, estos no se libran del colapso de tráfico».

Desde el sindicato han lamentado que el centro comercial se haya diseñado “pensando exclusivamente en los usuarios y usuarias y no en quienes van a trabajar allí todos los días” y recuerda que esta situación puede verse magnificada en el momento en que se instale la Ciudad de la Justicia en Palmas Altas.