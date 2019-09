La familia de Reyes denunciará a Santi Cañizares por sus comentarios en Twitter

Tras la muerte del exjugador sevillista José Antonio Reyes, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a su familia. No obstante, pese a que las causas del accidente no estaban claras, algunos apuntaron a que el jugador cometió una imprudencia al volante, asunto que aún no ha confirmado la Guardia Civil. Uno de ellos, fue el exjugador valencianista y ahora comentarista, Santiago Cañizares, que comentó en su perfil de twitter oficial: «Reyes no merece un homenaje como si fuera un héroe, pero eso no quita que lamente lo ocurrido y que rece por sus almas».

Según ha adelantado Espejo Público, la familia del sevillista denunciará ahora al exportero. La propia familia ha querido lanzar un mensaje a Cañizares, señalando que les ha causado «mucho daño» y que tomaran acciones legales contra él por sus palabras. Según ha adelantado el citado programa la Guardia Civil está investigando a un taller como posible causante del accidente de Reyes.

El portero, ante las nuevas informaciones, se quiso explicar en un hilo de Twitter hace unos días. «Vaya por delante mi profundo pesar por esta tragedia que costó la vida a un magnífico compañero y gran futbolista como José Antonio Reyes. Que por cierto, tiene narices que haya quien lo dude», expresó. Igualmente, señaló «lamento la tragedia, me da asco la gente que se alegra y el dolor es compatible con la reflexión y con aplicar la prudencia en carretera».

Las pesquisas del ERAT, Equipo de Reconstrucción de Accidentes de Tráfico, de la Guardia Civil no han finalizado. Su trabajo está siendo muy minucioso. Las conclusiones preliminares indican que el accidente no fue debido tanto a un exceso de velocidad, que la hay, pero es residual, sino que al mal estado de los neumáticos.