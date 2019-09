Patrimonio aprueba la restauración del Convento Madre de Dios

La Comisión de Patrimonio ha aprobado el proyecto de restauración del Convento Madre de Dios de Sevilla, un edificio del siglo XVI catalogado como Monumento Histórico-Artístico. Se restaurará también la muralla del Castillo de Lora del Río.

La sesión de la Comisión Provincial de Patrimonio celebrada este lunes 9 de septiembre, bajo la presidencia de la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, Susana Cayuelas, ha resulto informar favorablemente el proyecto de ejecución de la primera fase de intervención en el convento Madre de Dios de Sevilla, un edificio levantado en el siglo XVI sobre unas casas de la antigua judería, hoy catalogado como Monumento Histórico-Artístico y Bien de Interés Cultural.

Aunque el edificio de la iglesia presenta un estado de conservación general mucho más estable de lo que puede parecer, pues no se detectan graves problemas de cimentación y en su carpintería de armar no se han detectado graves ataques de xilófagos ni pudriciones preocupantes, es necesario mejorar la estabilidad de las estructuras de cubierta que completan las zonas no abarcadas por las estructuras de los artesonados,

Sí hay que referir el importante desplome que presenta el muro a la calle San José –0’44 m con una altura de unos 16 m. y una anchura de muro de 1’25 m.–, el cual se ha podido comprobar tras las inspecciones realizadas se debe más a deformaciones de origen, que a las componentes horizontales de los empujes propios de los artesonados, Se advierte la actividad del mismo y aunque sus movimientos no repercuten en la estabilidad, es oportuno continuar con el seguimiento y resolver los posibles empujes de las armaduras sobre los muros.

Por ello, en esta primera fase de intervención en la iglesia conventual se describen las actuaciones necesarias para eliminar los riesgos estructurales detectados y que se refieren fundamentalmente a obras de consolidación de la estructura de cubierta del presbiterio, incluyendo el contacto con la ochava contigua de la armadura de nave central y el camaranchón sobre el arco toral.

Asimismo, se incluyen obras consideradas como prioritarias, como la introducción de un apeo de la vigas-jácenas que conforman el forjado del coro, que a la vez de provisional posibiliten el desarrollo de la función del coro bajo; se incluyen igualmente la reparación de las grietas existentes en las zonas ocultas del artesonado, entre ambos estribos.

Castillo de Lora del Río

Por otro lado, la Comisión de Patrimonio ha informado favorablemente el “Proyecto básico de consolidación, restauración y puesta en valor de la Muralla del Castillo de Lora del Río”. El castillo se ubica en la zona sureste de la población, en el barrio del Castillo, sobre una pequeña elevación del terreno, en un entorno de marcado carácter natural y de uso agrícola. Se trata de un Bien de Interés Cultural declarado así en 1985, incluido además a en el Inventario Cultural del Patrimonio Cultural Europeo.

El objetivo principal de la intervención planteada es garantizar la consolidación de los restos de muralla existentes y detener o frenar el deterioro y la degradación de la misma (conservación preventiva), considerada BIC, por su valor histórico, artístico, técnico y cultural, formando parte del conjunto arquitectónico y arqueológico de la localidad de Lora del Río. Con tal fin se proyecta la ejecución de una serie de tratamientos específicos a partir de preceptos o criterios de intervención, establecidos en las Cartas del Restauro a nivel internacional y en coherencia con nuestra Legislación en materia de conservación a nivel nacional y autonómico (LPHA). Es necesario destacar que toda intervención se encuentra condicionada por la Intervención Arqueológica a desarrollar, con base en el proyecto de actividad arqueológica preventiva presentado y que también ha sido informado favorablemente por la Comisión.

Cabe destacar que en la sesión mantenida esta mañana por la Comisión Provincial de Patrimonio se han informado favorablemente otras intervenciones arqueológicas previstas en diferentes puntos de la provincia de Sevilla.