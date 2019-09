Valme imparte formación sobre el diagnóstico de infecciones de transmisión sexual

Infectólogos y microbiólogos forman a los profesionales de atención primaria del área sur de la provincia para su manejo coordinado.

El servicio de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital Universitario de Valme ha iniciado, desde el pasado mes de junio, un proyecto dirigido a potenciar en el área sanitaria sur de la provincia de Sevilla un abordaje de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) centrado en atención primaria. Con carácter totalmente innovador, esta iniciativa aporta un enfoque asistencial integrado, que une a los profesionales de atención especializada y a los de atención primaria hacia el logro de diagnósticos y tratamientos precoces bajo el reto de optimizar los resultados en Salud.

Los especialistas fijan en la detección y tratamientos precoces la fórmula para poner freno a la escalada preocupante de las ITS. Precisamente ante el incremento incesante de las mismas desde el año 2.000 y, dado que los centros de atención primaria son la puerta de entrada al sistema sanitario, desde este hospital sevillano se ha trazado una hoja de ruta que enfrenta este problema de salud pública. La estrategia se basa en un trabajo sanitario colaborativo interniveles; es decir, coordinar a los médicos de familia de los centros de salud con los infectólogos del Hospital Universitario de Valme para dar respuestas asistenciales eficientes controlando así estas infecciones cuyos afectados rondan principalmente edades comprendidas entre los 20 y los 35 años.

Para ello, los especialistas hospitalarios se han desplazado a los centros de salud del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla para facilitar las herramientas necesarias a través de sesiones formativas. Los infectólogos Juan Macías y Juan Antonio Pineda junto al microbiólogo Samuel Bernal han impartido un total de ocho sesiones con la participación de cerca de 200 profesionales, médicos y enfermeros de atención primaria.

El centro de salud `Nuestra Señora de la Oliva´ de Alcalá de Guadaira ha acogido la sesión dirigida a los profesionales de las zonas básicas de Alcalá y Mairena del Alcor. En el centro de salud `San Hilario´ se ha formado a los profesionales de la zona básica de Dos Hermanas. El centro de salud de Arahal fue el escenario de una tercera jornada formativa para los sanitarios de esta localidad. Por su parte, desde Las Cabezas de San Juan se formaron a los profesionales de las zonas básicas de Las Cabezas, Lebrija y El Cuervo. En el centro de salud El Rancho se ha celebrado la jornada dirigida a la zona básica de Morón y Montellano. Y, finalmente, la formación el la zona básica de Los Palacios se ha llevado a cabo en el centro de salud `Ntra. Sra. de las Nieves´.

Dichas sesiones formativas han hecho posible que los profesionales de atención primaria dispongan de un protocolo para el abordaje de las ITS, cuenten con una simplificación de los tratamientos y procedimientos para toma de muestras, así como también se ha establecido unas pautas de derivación para evaluación especializada y seguimiento. Todo ello con la articulación de una línea abierta de comunicación entre infectólogos del Hospital Universitario de Valme y profesionales de atención primaria: intranet, teléfonos de consultas, móviles y correo electrónico. Como resultado, en dos meses se han registrado más del centenar de consultas por estos canales, desde primaria a atención hospitalaria, optimizando el abordaje asistencial de las ITS.

Tratar el VIH corta su cadena de transmisión

Los especialistas destacan cómo en las dos últimas décadas se está produciendo un aumento incesante de las ITS. En parte, dicho incremento se asocia con la pérdida del temor a la infección por VIH y Sida, que puede haber favorecido la disminución de la protección en las relaciones sexuales. A ello se une al incremento de conductas sexuales de riesgo basadas en el uso de redes sociales y en las app de contactos.

Las presentaciones de ITS más frecuentes en atención primaria son: uretritis, úlceras genitales, cervicitis/enfermedad pélvica inflamatoria, proctitis y verrugas genitales. Unas infecciones que, en el caso de las mujeres, también afectan gravemente a su salud reproductiva, materna y neonatal, siendo la principal causa prevenible de infertilidad.

Pero en el grueso de ITS, los especialistas destacan la importancia del VIH dado su potencial impacto negativo sobre tres ámbitos: epidemiológico, salud individual del afectado y económico del sistema sanitario. Por un lado, es una infección que se transmite mientras no está diagnosticada. Al detectarse y tratarse, el virus desaparece en sangre y deja de contagiarse, cortándose la cadena de transmisión. Desde la perspectiva de la salud individual, es una enfermedad incurable actualmente. Sin embargo, si se trata, se evita su progresión y el desarrollo de problemas de salud asociados (como enfermedades diagnósticas de Sida y otros problemas no relacionados directamente con la inmunodepresión, tales como cánceres, patologías cardíacas, hepáticas, renales…). Y, por último, su tratamiento adecuado disminuye los costes socio-sanitarios elevados derivados del manejo de la infección por VIH avanzada.

Área Sur de Sevilla: 700 pacientes en tratamiento y seguimiento de ITS

Desde el punto de vista asistencial, el Hospital Uviersitario de Valme ofrece atención especializada al VIH, infección por el virus de la Hepatitis C y, en general, ITS a través de una cartera de servicios importante y profesionales de notable prestigio. Los doctores Juan Macías y Juan Antonio Pineda son los infectólogos vinculados a este ámbito asistencial.

Anualmente, desde el servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Valme se atienden en torno a 700 pacientes del Área Sur de Sevilla. Pacientes que activamente se encuentran en tratamiento y seguimiento del VIH en este centro hospitalario. Para ello, cuenta con dos consultas médicas, una de enfermería y un hospital de día donde se da respuesta a una atención ambulatoria y eficiente que no requiere de ingreso hospitalario (dsarrollo de pruebas diagnósticas, administración de tratamientos,…).

Valme, centro de referencia para el diagnóstico de las ITS de Sevilla

El Hospital de Valme se postula como punto neurálgico en esta parcela clínica al ser centro de referencia para el diagnóstico de ITS de Sevilla. Desde su Laboratorio de Microbiología ofrece una importante cartera de servicios y, precisamente, las ITS ocupan en torno al 70% del global de su actividad. En este ámbito clínico específico, este centro analiza anualmente 7.000 muestras correspondientes a 5.500 pacientes; siendo las ITS más frecuentes analizadas en él: Clamidia, Micoplasma, Linfogranuloma venéreo, Sífilis, Gonococia, VIH, Virus del Papiloma Humano y Virus Herpes Simplex.