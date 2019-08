Querella contra Magrudis, Ayuntamiento y Junta por el brote de listeriosis

Este 28 de agosto, la Plataforma de Afectados por la listeriosis, constituida por el despacho Ateneo Abogados para clientes afectados, ha presentado una querella contra la mercantil Magrudis S.L, y contra El Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía como responsables civiles subsidiarios del brote.

Según señalan desde Ateneo Abogados «esta responsabilidad subsidiaria deriva de la mala gestión y coordinación entre ambos entes de la situación, lo que ha provocado que el brote de listeriosis se extienda en mayor medida que si no se hubieran cometidos los distintos fallos en los diferentes protocolos de actuación». Además, han recalcado que no quieren que la querella se politice: «aquí no se trata de politizar este brote para el beneficio o redito político de unos o de otros».

«Nuestros clientes lo que quieren es una pronta recuperación y que este brote u otro similar no se vuelva a repetir», comentan.

En la querella señalan el fallo en el etiquetado de las distintas muestras llevado a cabo por el Distrito Sanitario Aljarafe Sevilla Norte, organismo dependiente del Servicio Andaluz de Salud, Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, además del fallo en el Ayuntamiento de Sevilla al no realizar ninguna inspección en las instalaciones de la mercantil Magrudis S.L.