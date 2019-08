El guiño de Rosalía a la Feria de Abril en los MTV VMAs

La artista Rosalía se ha convertido en la la primera artista española en conseguir un MTV Video Music Award, un premio que condecora la cultura pop en Estados Unidos. La cantante catalana finalizó su actuación interpretando su canción «Aute Cuture», donde la iluminación reflejó una particular portada bastante similar a las de la Feria de Sevilla.

Su actuación fue una de las más esperadas de la noche. En primer lugar interpretó un fragmento de la canción «A ningún hombre». Posteirormente, el artista latino Ozuna subió al escenario para acompañarla y cantar juntos su último éxito, «Yo x ti Tú x mí». Finalmente, Ozuna abandonó el escenario y la cantante culminó su actuación con un fragmento de «Aute Cuture». En la interpretación de esta canción, el escenario se iluminó formando una puerta como si de la Feria de Abril se tratase. Los colores, los arcos, los abanicos o incluso las torres compartían elementos característicos de las portadas de la Feria de Abril.

Entre las estatuillas a las que estaba nominada se encontraban la de mejor artista revelación, la de mejor canción latina, la de mejor canción del verano y la de mejor coreografía. Todas ellas por su canción «Con Altura», la cual interpretaba junto a J Balvin y El Guincho.

La catalana fue premiada finalmente por la mejor canción latina y mejor coreografía. Al recoger el premio, declaró: «Estoy tan contenta de estar aquí, soy de Barcelona y estoy feliz de representar a mi país y mi cultura. Muchas gracias por dejarme cantar aquí en español».

@rosaliavt and @Ozuna_Pr performance of "Yo x Ti, Tu x Mi"

All I can say about their performance of “Yo x Ti, Tu x Mi” is WOW🌹🐻 #VMAs pic.twitter.com/ee0orLPAs7

