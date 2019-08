Cómo reclamar si se es uno de los afectados por el brote de listeriosis

Continúan sumándose casos a los ya casi 200 confirmados en el brote de listeriosis focalizado en Sevilla. Pero, ¿cómo se debe proceder si se quiere hacer una reclamación de intoxicación alimentaria?

Desde DAS Seguros recomiendan, en primer lugar, acudir a un centro médico para que se haga un diagnóstico del caso y así aplicar el tratamiento adecuado. El afectado tiene hasta un año para reclamar a la empresa responsable y debe conservar todas las pruebas relacionadas con el caso y que puedan probar que, efectivamente, hemos sido intoxicados por el producto o en el restaurante en cuestión. Por ello, el parte médico, el ticket de compra del producto o del restaurante dónde se consumió la comida contaminada y la reclamación por daños y perjuicios son pruebas imprescindibles para la reclamación.

Existen varias vías para demandar, en primer lugar, se puede acudir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). Se trata de un organismo de consumo dependiente de los Ayuntamientos que tiene como funciones principales la información, orientación y ayuda a los consumidores y usuarios en materia de consumo en el ámbito local y resolver por la vía amistosa y de forma voluntaria los conflictos que puedan surgir entre los empresarios y consumidores de su término.

Por otro lado, existe la opción de reclamar extrajudicialmente a la compañía encargada de distribuir el producto o al restaurante. En este caso se reclaman los gastos en los que se haya incurrido, como, por ejemplo, noches de hotel o alquileres que se hayan perdido. Además de indemnizar por las secuelas que se puedan sufrir y el tiempo de hospitalización y de baja.

Preguntas frecuentes

La asociación de consumidores Facua responde a preguntas frecuentes sobre una posible reclamación. Esto es lo que puedes necesitar saber si eres uno de los afectados por el brote de listeriosis.

¿Quién puede reclamar?

Puede reclamar indemnizaciones cualquier persona que haya sufrido listeriosis vinculada al brote que se originó en una serie de productos fabricados por la empresa sevillana Magrudis SLU.

¿También puedo reclamar si no he estado hospitalizado?

Por supuesto. La legislación establece el derecho de los consumidores a reclamar indemnizaciones tanto por los días incapacitantes como no incapacitantes en los que hayan sufrido daños en su salud, hayan estado o no hospitalizados. Por tanto, ni siquiera es necesario que te hayan dado de baja laboral. Lo importante es acreditar, con el debido informe médico, qué tipo de perjuicios has sufrido.

¿Qué pasa si la listeriosis me ha fastidiado mis vacaciones?

Puedes reclamar desde una parte hasta la totalidad del dinero que pagaste por tus vacaciones: billetes de transporte, hotel, apartamiento turístico, espectáculos a los que la listerioris te haya impedido acudir…

¿Qué productos están contaminados?

Las autoridades sanitarias han ordenado la retirada del mercado de todos los productos fabricados por Magrudis, tanto los que comercializaba con la marca La Mechá como una carne mechada que fabricaba para la empresa sevillana Comercial Martínez León, que se distribuían en un envase sin etiquetado que identifique a la marca.

Hasta la fecha, los primeros análisis que han trascendido públicamente han detectado la Listeria en la Carne Mechada La Mechá, la carne mechada fabricada para Comercial Martínez León, el Lomo al Jerez La Mechá y el Lomo al Pimentón La Mechá.

¿Sólo puedo reclamar si tengo pruebas de que consumí productos de Magrudis?

Puede reclamar cualquier consumidor que tenga pruebas de haber sufrido listeriosis asociada a la alerta alimentaria que las autoridades sanitarias han asociado a los productos de Magrudis. Para ello, es fundamental un informe entregado por el centro sanitario donde te atendiesen.

¿Y si he sufrido listeriosis pero no he consumido ningún producto de Magrudis?

Es posible que consumieses un producto fabricado por Magrudis en un establecimiento de hostelería y no lo sepas. Y también que hayas sufrido contaminación cruzada, que puede producirse cuando el alimento contaminado entra en contacto con otros, ya sea de forma directa o al ser manipulados ambos sin las debidas medidas higiénicas, como la debida limpieza de las manos y de los utensilios utilizados para el corte.

¿Qué pasa si no tengo ticket de compra del alimento contaminado ni recibo del bar donde lo consumí?

Aunque siempre es mejor contar con el máximo número de pruebas posible, la fundamental es el informe médico que acredite que has sufrido un cuadro de listeriosis asociado a la alerta alimentaria decretada por las autoridades sanitarias a mediados de agosto de 2019.