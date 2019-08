Investigadores del Macarena lideran un prestigioso estudio internacional sobre antibióticos

Investigadores del Hospital Macarena lideran un relevante estudio internacional con epidemiólogos, microbiólogos, infectólogos, farmacéuticos y econométras sobre consumo de antibióticos y resistencias. Los importantes resultados han sido publicados en la prestigiosa revista Nature Microbiology.

Un grupo multinacional y multidisciplinar, englobado por epidemiólogos, microbiólogos, infectólogos, farmacéuticos y econométras de diversos países, trabaja en la teoría de que existen dinteles de consumo de antibióticos, a partir de los cuales se ‘disparan’ las resistencias o, si se reduce el consumo por debajo de ese dintel, existe la opción de reducir de forma importante esas resistencias. La investigación que este grupo lleva a cabo en relación al tema, está siendo liderada por investigadores españoles, entre ellos el doctor José María López Lozano del Hospital Vega Baja de Orihuela, y los doctores Pilar Retamar Gentil y Jesús Rodríguez Baño del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.

Para el experto universitario en Epidemiología e Investigación Clínica, y coordinador científico de la ‘Red Española de Investigación en Patología Infecciosa’ (REIPI) del Instituto de Salud Carlos III, Jesús Rodríguez Baño, “la correlación entre consumo de antibióticos y desarrollo de resistencias en las bacterias se ha considerado habitualmente como lineal, es decir, a más consumo más resistencias. Sin embargo, esto es posiblemente más complejo, dependiendo del antibiótico y la bacteria concreta. Esa suposición de una relación lineal es de poca ayuda para tomar medidas concretas, porque solo supone intentar reducir el consumo lo más posible, pero sin saber cuánto debe intentar reducirse, o no aumentarse”.

El grupo de expertos internacionales a través del trabajo denominado: “A nonlinear time-series analysis approach toidentify thresholds in associations between population antibiotic use and rates of resistance” (Un enfoque no lineal de análisis de series de tiempo para identificar umbrales en las asociaciones entre uso de antibióticos en la población y tasas de resistencia); ha logrado analizar de forma precisa y durante periodos de tiempo muy largos la correlación entre consumos y resistencias, utilizando métodos estadísticos avanzados procedentes del campo de la econometría, y se han conseguido describir esos dinteles para varias parejas de consumo de antibióticos y resistencias.

Las importantes conclusiones que arroja el estudio han visto la luz recientemente, en la prestigiosa publicación científica ‘Nature Microbiology’. Se trata de un gran éxito para el equipo investigador, que lidera en el Hospital Virgen Macarena el doctor Rodríguez Baño del Servicio de Enfermedades Infecciosas, en relación a la aportación del trabajo explica: “estamos ante una prueba de concepto muy importante, porque estos resultados nos permiten conocer ‘a la carta’ qué nivel de consumo podemos ‘tolerar’ sin que afecte sustancialmente a las resistencias y, también, por debajo de qué nivel debemos intentar reducir el consumo para revertirlas, permitiendo no trabajar a ciegas en la modulación del consumo de antibióticos”.

El amplio bagaje investigador del Hospital Universitario Virgen Macarena demuestra una vez más una posición destacada en la investigación internacional, prueba de ello es esta última publicación al respecto, sobre resistencias a antibióticos. En la actualidad, la Unidad de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva del Hospital se encuentra trabajando en tres proyectos multinacionales de investigación seleccionados por el ‘Joint Programme Initiative in Antimicrobial Resistance’, organismo de la Unión Europea destinado a combatir la resistencia antimicrobiana.