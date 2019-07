La viuda de Reyes denuncia el uso de su identidad en una estafa para pedir dinero

View this post on Instagram

No sé quién puede estar detrás de esta cuenta, haciéndose pasar por mi persona. Nadie sabe la realidad de la situación q estamos viviendo. Al inmenso dolor de la pérdida de una figura tan importante en una familia, se le pueden añadir más circunstancias. Pero jamás fuera cual fuere la situación económica en mi hogar, hubiese pedido ayuda y mucho menos de esta manera. Gracias a Dios y a mis padres, comemos todos los días. Agradezco a quienes nos aprecian por hacerme saber la existencia de estos mensajes. Pido la máxima difusión para parar esto. Gracias