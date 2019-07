Roaming, el uso de datos fuera y dentro de la UE ¿cuándo y cuánto pueden cobrarte?

Tras las últimas legislaciones al respecto, las empresas de telecomunicaciones no pueden cobrar gastos extra por el servicio ofrecido dentro de la Unión Europea, pero ¿qué ocurre cuando sales fuera? ¿Cuánto pueden cobrarte? ¿Pueden aplicarte roaming si estás cerca de la frontera?

La respuesta es sí: pueden hacerlo, incluso es probable que ocurra, aunque eso no significa que sea legal. Muchos usuarios han denunciado cargos relacionados con el roaming tras pasar tiempo en lugares como Tarifa, Ceuta o Melilla, donde se les ha aplicado incorrectamente la tarifa para fuera de la UE. En estos casos no debe haber problemas si se acude a la compañía en cuestión para que revisen el error.

Funciona igual con el tope en los cargos que te realiza tu compañía cuando sí estás fuera de la Unión Europea. La ley indica una cantidad máxima de 60,50 euros, que no se puede superar sin la autorización expresa del usuario. Este tope no siempre se cumple, ya que las compañías pueden seguir realizando los cargos a espaldas de la legislación y del cliente, una situación en la que dicho cliente no está obligado a pagar nada más que esa cifra: 60,50 euros.

FACUA advierte a quienes vayan de viaje fuera de la UE de que sus compañías deben enviarles un mensaje con información sobre las tarifas que vayan a aplicarles en roaming cuando lleguen al país de destino. Aun así, en relación al consumo de datos, la asociación aconseja desactivarlos y hacer uso de las redes wifi gratuitas que se encuentren durante el viaje. En caso contrario hay que extremar la precaución en cuanto a la cantidad de datos descargados y conocer todas los detalles de la tarifa aplicada por defecto o la contratada expresamente para navegar en roaming.

Cambios a partir de 2020

Mientras tanto, los países miembros de Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, han decidido eliminar el roaming, una medida que beneficiará a cientos de millones de usuarios y que se desarrollará a partir de 2020, aunque aún se desconocen los plazos de implantación.