Huelga en Renfe con un 70% de seguimiento

CCOO ha cifrado en un 70% el seguimiento de la huelga convocada por el Sindicato a nivel estatal en Renfe este lunes 15 de julio, una cifra que han calificado de “positiva” en Sevilla «pese a los abusivos servicios mínimos que tanto Renfe como el Gobierno han impuesto».

La jornada de paros busca “exigir el crecimiento real del empleo, una distribución de la jornada anual que realmente ayude en la conciliación de la vida laboral y personal y la consolidación de los incrementos salariales ligados al aumento de la productividad”, han añadido desde el sindicato.

En concreto, denuncian, Renfe está utilizando “cicateramente el empleo, ya que no se crea sino que se repone”. Además, la forma en que la empresa está aplicando la jornada de 37,5 horas recogida en el convenio colectivo reduciendo en 17 minutos la jornada diaria “no mejora la organización interna ni la conciliación de la plantilla”. Con respecto al salario, «Renfe no incluye en la masa salarial, y por tanto no se hace consolidable, el incremento salarial del 0,5% derivado de la productividad de 2017 y 2018».

Asimismo denuncian que la empresa y el Gobierno han intentado «limitar el libre ejercicio de un derecho constitucional y fundamental como es el derecho de huelga», imponiendo unos servicios mínimos que, desde CCOO, se consideran abusivos. En concreto, se ha establecido entre el 75% y el 50% de las circulaciones de Cercanías, el 65% en trenes de Media Distancia, el 72% en los servicios de AVE/Larga Distancia y un 25% en los trenes de Mercancías.