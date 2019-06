La manifestación del Orgullo y los conciertos completan el mes de la Diversidad Sexual

Preparado el dispositivo municipal para la manifestación convocada por entidades que comienza a las 20:00 horas así como la Alameda de Hércules para la lectura del manifiesto y los últimos conciertos. Más de 10.000 personas participan en las diferentes actividades culturales organizadas en la Alameda de Hércules en las que se entregaron los premios de Cultura con Orgullo y la I Gala Drag Queen Togayther.

Más de 10.000 personas han participado hasta el momento en las actividades culturales que el Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área De Igualdad, Educación, Participación y Coordinación de Distritos; el Área De Hábitat Urbano, Turismo y Cultura; el Área de Gobernación y Fiestas Mayores; y el Distrito Casco Antiguo, junto a entidades y colectivos han organizado para la recta final del Mes de la Diversidad Sexual en la Alameda de Hércules.

Esta programación municipal se cierra coincidiendo con la manifestación del Orgullo convocada por la Plataforma LGBT Andalucía este sábado. A su llegada, tendrá lugar la lectura del manifiesto y los conciertos de Carmen Hierbabuena y La Casa Azul. Previamente habrán amenizado la jornada Angelita la Perversa y The Mamas and the Rachas Djs con la presentación de Chichi Lamoroso.

Para el desarrollo de la manifestación se ha preparado un dispositivo municipal específico. El recorrido parte de la Diputación de Sevilla a las 20:00 horas y transita por Esquina Calle Demetrio de los Ríos con Avda. Menéndez Pelayo, Recaredo, Puñón Rostro, Puerta Osario, Jáuregui, Juan de Mesa, Almirante Apodaca, Pza. San Pedro, Imagen, Pza. Encarnación, Laraña, Villasís, Martín Villa, Campana, Duque, Amor de Dios y Alameda de Hércules donde llega a las 22:00 horas. Esta convocatoria de las 13 entidades que conforman la Federación Plataforma LGTBi conmemora en esta ocasión los 50 años de los disturbios de Stonewall Inn que dieron lugar a la visibilidad del movimiento reivindicativo y la reclamación de la igualdad de derechos tal como se conoce hoy.

El escenario de la zona norte de La Alameda de Hércules ha concentrado el calendario de actividades de la recta final que se celebra este fin de semana. Cinco mil personas acudieron el jueves a las actuaciones de OBK, Delaporte o La Antonia Pincha que ofrecieron un reportorio de música electrónica. Además, se realizó la lectura del Lectura del Pregón, a cargo de la actriz Eba Rubio y el actor David Sigüenza, y se entregaron los premios del certamen Cultura con Orgullo que reconoció con el l Premio Nazario al mejor Espectáculo a ‘Ocaña’ producción de Pabellón nº 6 de Bilbao por «el valioso retrato de una época, la transición española, teniendo como base la figura del artista y activista LGTBIQ+ José Pérez Ocaña nacido en Cantillana (Sevilla)».

También fueron reconocidos Antonio Miguel Morales por la obra ‘Anatomía de un vencejo’; Carlos Costa y su compañía Mortificación Teatro por la obra ‘Señor, yo quisiera atravesar las puertas de la carne’; la obra Con capas y a lo bollo de la joven autora Nani Muñoz protagonizada por Victoria Lascuer y Nina Martínez; la propuesta de Teatro en el Mar de Juan José Morales, Playa de seda bajo la tempestad; y a Rafaela Chaparro, trianera de más de 90 años por la producción ‘Hablando Claro’.

Bajo la dirección de Javier Paisano y la coordinación del dramaturgo y director Piermario Salerno, esta programación ha llenado diferentes salas de Sevilla Teatro TNT, Sala La Fundición, Sala Cero Teatro, Sala El Cachorro, Teatro Viento Sur, Casala Teatro, Távora Teatro Abierto, Fundación Tres Culturas, El Portal Teatro, Librería Caótica, Cine Club Vida y la Sala Fabiola y la colaboración de Ayuntamiento de Sevilla y la Asociación Adriano Antinoo, y cuenta con el patrocinio de ASECAN, ARESAN y El Golpe Creativo, además de la incorporación este año del apoyo de la Fundación SGAE que ofrecerá difusión por toda la geografía nacional.

Otras cinco mil acudieron a las propuestas de este viernes, que incluían los conciertos de Monterrosa y Soleá Morente así como la primera Gala Drag Queen de Sevilla Togayther en el que participaron concursantes de diferentes puntos de España y de América que agotaron las inscripciones en menos de 10 horas y en la que resultó ganadora Drag Lakesiss. Además, la programación ha incluido nueve pasacalles en distritos como Sur, Cerro-Amate, Macarena, Norte, Casco Antiguo, Este-Alcosa-Torreblanca, Bellavista-La Palmera o Nervión y la celebración del Orgullo Trans. La I Feria de las Asociaciones LGTBi de Sevilla, presentaciones de libros o proyecciones de documentales han completado la agenda de este mes.