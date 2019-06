Sevilla, una de las dos provincias andaluzas con el salario bruto anual más alto en 2017

El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía publica por primera vez Los Salarios en Andalucía con datos relativos a las percepciones salariales de los andaluces correspondientes al año 2017, derivados de la explotación de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL).

Como principales novedades de este trabajo, cabe destacar cuatro particularidades. En primer lugar, además de generar información relativa al salario bruto anual, se añade una medida de «salario equivalente anual a tiempo completo». En segundo lugar, atendiendo al interés que suscita la propia distribución de salarios, no solo se ofrece el salario medio, sino distintas medidas relativas a su distribución.

En tercer lugar, dado que la MCVL contiene información relativa a todo el historial de relaciones con la Seguridad Social que han tenido los individuos, además de estimar el salario en relación con las características personales (como la edad) también se hace en relación con la trayectoria laboral del asalariado en el último año (con variables como el número de relaciones de ocupación tenidas en el año) y/o a lo largo de su vida laboral (años transcurridos desde la última experiencia de desempleo). Finalmente, el gran tamaño muestral de la MCVL permite ofrecer información municipal.

Los asalariados residentes en Andalucía percibieron de media en el año 2017 un salario bruto anual de 14.047 euros. Cada asalariado trabajó en término medio un 67,8% del tiempo que supondría una jornada completa que durase todo el año. Por tanto, en términos del “salario equivalente anual a tiempo completo” la percepción salarial media de los andaluces fue 20.708 euros.

La percepción salarial bruta de los hombres fue un 28,7% superior a la de las mujeres (15.660 euros los hombres frente a 12.165 las mujeres). En términos del «salario equivalente anual a tiempo completo», la diferencia salarial entre hombres y mujeres representa el 12,0% (21.782 euros los hombres frente a 19.455 las mujeres).

El salario crece con la edad. El «salario equivalente anual a tiempo completo» de los mayores de 40 años ascendió a 22.946 euros en 2017, frente a los 18.278 euros de los menores de 40. Por sexo, las diferencias salariales son mayores con el aumento de la edad de los trabajadores, para los menores de 40 años el salario de los hombres es un 4,4% superior al de las mujeres mientras que para los mayores de 40 años esa diferencia alcanza el 17,0%.

También se observan distintos salarios según el tamaño del municipio. En 2017 el salario bruto medio de los 12 municipios andaluces de más de 100 mil habitantes fue 23.632 euros, frente a 19.221 euros de media que recibieron los asalariados residentes en alguno de los 773 municipios andaluces restantes.

Salario y vidas laborales

En cuanto a las relaciones laborales que ha tenido la persona a lo largo del año 2017, el salario bruto anual refleja una gran diferencia entre las personas que han trabajado todo el año y las que no (22.904 euros frente a 6.167 euros, respectivamente). La mayor parte de esta diferencia se debe al distinto número de jornadas trabajadas en el año por cada colectivo. No obstante, en términos del «salario equivalente anual a tiempo completo», que elimina el efecto del número de jornadas trabajadas, persisten algunas diferencias (24.916 euros para los que trabajaron todo el año y 16.965 euros para los que no). Paralelamente, el «salario equivalente anual a tiempo completo» decrece a medida que aumenta el número de relaciones laborales de ocupación tenidas en el año (23.095 euros si la persona tuvo un único episodio de ocupación, 17.876 euros si tuvo más de uno).

En la publicación se incorporan también características relativas a toda la trayectoria laboral de la persona. Así, el salario crece con la antigüedad en la empresa (29.542 euros si la persona lleva más de 10 años en la empresa frente a 18.594 euros si lleva menos de 10 años). Por otra parte, el salario es mayor si la persona no ha tenido ninguna experiencia de desempleo en su vida laboral (22.693 euros si la persona nunca ha tenido una experiencia de desempleo, 19.839 euros si la ha tenido).

Salarios en las provincias y municipios de Andalucía

Las provincias con un salario bruto anual más alto en el año 2017 fueron Sevilla y Málaga (15.166 y 14.986 euros, respectivamente). En el extremo opuesto se encuentran Jaén (11.974 euros) y Huelva (12.010 euros), las dos provincias con menores percepciones salariales medias.

En todas las capitales de provincia el salario superó a la media provincial, en un rango que oscila entre el 10% en Málaga y el 48% en Jaén.

Si atendemos a los municipios mayores de 100 mil habitantes, que incluyen las 8 capitales de provincia más los municipios de Algeciras, Dos Hermanas, Jerez de la Frontera y Marbella, encontramos que Jerez es el municipio con un menor salario bruto medio (14.721 euros). En el otro extremo se encuentra otro municipio gaditano, Algeciras, con 20.554 euros. Sin embargo, en Algeciras la distribución del salario presenta mayor variabilidad que en Jerez, en donde esa variabilidad es menor.