La UCI del Virgen Macarena, distinguida con los certificados de calidad en los proyectos ‘Tolerancia Zero’

La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Virgen Macarena ha sido distinguida con los certificados de calidad en el cumplimiento de las recomendaciones de los proyectos ‘Tolerancia Zero’, certificando así que las tasas de infecciones nosocomiales se encuentran por debajo del límite inferior marcado por los proyectos Bacteriemia Zero, Neumonía Zero y Resistencia Zero.

Estos proyectos regulan la bacteriemia relacionada con catéter (Proyecto Bacteriemia Zero), la neumonía asociada a ventilación mecánica (proyecto Neumonía Zero); y la adquisición de bacterias multi-resistentes tanto en infección como en colonización (Proyecto Resistencia Zero). Esta distinción demuestra asimismo que la UCI dispone y cumple con el programa de Seguridad del Paciente.

Esta distinción, avalada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS), la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) y la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC), supone un reconocimiento al trabajo diario y constante de todos y cada uno de los profesionales de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen Macarena, por ofrecer una asistencia de calidad y segura, así como a la labor de la Comisión de Control de Infecciones del Hospital y al apoyo de los equipos directivos.