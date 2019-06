Así han despedido las redes sociales a José Antonio Reyes

Las reacciones en twitter por parte de futbolistas, clubes y personajes públicos de nuestro país no se hicieron esperar.La mayoría de equipos españoles han querido dar las condolencias a la familia del fallecido. Además, equipos de la Premier League y franceses como el PSG y el Olympique de Marsella, que lo han hecho en su perfil español, también se han querido unir con mensajes dedicados al futbolista y a su familia.

RIP Jose Antonio Reyes, 1983-2019

The former @Arsenal forward has died in a traffic collision in Spain: https://t.co/1sJVRVQ2JM pic.twitter.com/TbeeQBQPEO

— Premier League (@premierleague) June 1, 2019