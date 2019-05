Una banda apalea a un hombre en Sevilla Este para robarle el coche

En los últimos dos meses son ya ocho los robos de coches con violencia ocurridos en Sevilla en los últimos dos meses. El último ha ocurrido en Sevilla Este, a medianoche de este viernes 24: cuatro hombres encapuchados han apaleado al dueño de un vehículo para robárselo.

Los ladrones se han introducido en el coche aprovechando que este estaba parado en un semáforo, procediendo después a golpear al conductor hasta hacerle bajar del vehículo. En ese momento han huido con el coche, en esta ocasión un RAV4. Minutos después se ha producido otro robo similar en doctor Fedriani, al cual la banda ha llegado en un RAV4 que podría ser el anteriormente robado. Los asaltantes han huido hacia El Vacie.

Según ha informado Diario de Sevilla, podría tratarse de una misma banda, que no duda en emplear la violencia para hacerse con los coches. Son al menos ocho los robos que podrían atribuírsele, en lugares tan diversos como Triana o La Rinconada. Otra de las principales características de estos sucesos es que los coches no vuelven a aparecer, algo que los diferencia de otros casos en los que sí lo hacen, tras haber sido usados en alunizajes, etc.