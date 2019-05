La madre de Marta del Castillo lamenta el trato recibido por la Fiscalía

En una entrevista en ‘Espejo Público’, Eva Casanueva critica la actitud de la Fiscalía y considera que está «mano a mano» con ‘El Cuco’, en lugar de con ellos.

La queja viene derivada de la petición del Ministerio Público al Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla. En ella se pide que los familiares de Marta pueden presentarse como acusación popular y no como acusación particular en el proceso abreviado contra ‘El Cuco’ y su madre por falso testimonio. No solo censura esta petición, sino que entiende que la Fiscalía tendría que haber actuado de oficio cuando salió a la luz el tema de las grabaciones del infiltrado.

Otra de las críticas a la Fiscalía reside en la orden de procedimiento abreviado, que limita y tira por la borda todo el trabajo realizado por la abogada de la familia de Marta del Castillo, Inmaculada Torres. Para Eva Casanueva, quererlos echar como acusación particular es «vergonzoso». «No quieren hacer su trabajo bien, no sé que hay detrás de todo esto porque ya tengo que pensar mal, pues es vergonzoso que una Fiscalía que tenía que estar mano a mano con nosotros, esté con ‘El Cuco’ y Rosalía», apunta.

Si finalmente no consiguen acudir como acusación particular, tanto ella como su marido irán y lucharán hasta el final ante tantas trabas y zancadillas.