El PP y su polémico acto en la Feria, protagonista del inicio de las campañas

Feria y política; corazonadas; alternativas útiles; guiños a los descontentos y una reconquista fueron las claves del inicio de campaña de las cinco grandes formaciones que concurren a las municipales.



Partido Popular

Comienza el acto de inicio de la campaña electoral con las palabras de nuestra presidenta @Virginiaperez11 de aliento y ánimo a Alfredo Pérez Rubalcaba y a la familia socialista a quienes mandamos todo nuestro apoyo. pic.twitter.com/IIMoK8Brpk — PP de Sevilla (@PPdeSevilla) May 9, 2019

Lo habían anunciado y, a pesar de que sus rivales se remitieron a la Ordenanza y al pacto no escrito entre todas las fuerzas, cumplieron con su palabra. Beltrán Pérez y su equipo iniciaron en su caseta de la Feria la campaña electoral del Partido Popular para las Municipales, algo que puede crear un precedente negativo. Si bien Ciudadanos y sobre todo el PSOE les habían instado a no mezclar esta fiesta con la política, la respuesta fue hacer caso omiso para dar comienzo a una campaña agresiva y desafiante, en un intento de cambiar los malos resultados que les otorgan las encuestas. A pesar de celebrarse en la Feria, el acto comenzó con una canción nada flamenca, ‘Eye of the tiger’, que aparece en la mítica saga de Rocky. Beltrán Pérez agradeció al PSOE por haberle dado mayor trascendencia a la convocatoria. Para terminar, el candidato acabó pidiendo una campaña tranquila en la que destacaran los mensajes y las propuestas por encima de los descalificativos.

Partido Socialista

Ayer iniciamos la campaña rodeados de alegría, música y disfrutando de nuestra ciudad. Pero nada sería posible sin todos los sevillanos y sevillanas que nos acompañan día a día.@JuanEspadasSVQ #TúyYoSevilla #JuanEspadasAlcalde https://t.co/G1VDtfyYkm — Tú & Yo Sevilla (@TuyYoSevilla) May 10, 2019

Juan Espadas abrió su campaña con el corazón como protagonista. Una corazonada, eso es lo que tiene el candidato a la alcaldía por el PSOE, acompañado por ilustres miembros vecinales y compañeros de partido. El acto se inició con una dedicatoria especial a Alfredo Pérez Rubalcaba, que se encuentra hospitalizado después de sufrir un ictus. Espadas alabó su candidatura, «solvente y con valores», y trufó su acto de mensajes positivos y buscando la conexión con la gente de a pie. Si el PP empezó su acto con ‘Eye of the tiger’, el PSOE optó por el ‘Corazón contento’, haciendo un guiño a su eslogan de campaña.

Ciudadanos

📡 @AlvaroPimentelS atiende a los medios en #SevillaHoy antes del acto de inicio de campaña 🍊 que llevará a @CiudadanosCs a la alcaldía de la ciudad A continuación, te dejamos un resumen de sus declaraciones 🙂 pic.twitter.com/EJJzpYEiNW — Ciudadanos Sevilla (@Cs_Sevilla_) May 9, 2019

Buscando ser el refugio de los descontentos, Álvaro Pimentel inició su campaña electoral con la premisa de acabar con «los chiringuitos y los enchufados del Ayuntamiento», otorgando a Ciudadanos el rol de «llave del cambio» en la ciudad. Ser la alternativa a PSOE y PP es el objetivo de un candidato que buscará calcar las líneas del programa autonómico del partido a nivel municipal. «Tenemos la ciudad más bonita del mundo y no le podemos fallar», apuntó Pimentel, que estuvo acompañado por los diputados Pau Cambronero y Virginia Salmerón, la viceconsejera de Educación, Marta Escrivá, y la secretaria de Organización de Ciudadanos en Andalucía, Mar Hormigo.

Adelante Andalucía

En la siempre alternativa Alameda de Hércules inició su campaña electoral Adelante Andalucía, que con Susana Serrano a la cabeza buscarán exactamente eso, ser la alternativa útil en estas Elecciones Municipales. La candidata calificó estos comicios de «decisivos» para la ciudad, al tiempo que habló de la confluencia de izquierdas como la única opción que mira al futuro en el actual tablero político sevillano. Acompañado del número 2 de la candidatura, Daniel González Rojas, el portavoz de IU confesó tener «buenos augurios» con respecto a las elecciones.

Vox

A los pies de la estatua de San Fernando en la Plaza Nueva, acompañada por el diputado @FSerranoCastro, la diputada nacional @rromerovilches, y el equipo electoral de @VOXSevilla, @cristinapelaez arranca oficialmente la campaña para la Alcaldía de Sevilla 2019#TuVozEnSevilla pic.twitter.com/4tdO6tyUlm — VOX Sevilla 🇪🇸 (@VOXSevilla) May 9, 2019

Abrazando las proclamas del partido a nivel nacional, Cristina Peláez y su equipo buscarán la «reconquista» en unas elecciones que a buen seguro les reportarán mejores resultados que en la anterior, pero que no parecen llegar ni de lejos a los obtenidos en las autonómicas y generales. Peláez estuvo acompañada por Francisco Serrano, presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, a los pies de la estatua de San Fernando, en la céntrica Plaza Nueva de Sevilla.