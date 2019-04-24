15 candidaturas se disputarán los 31 concejales de Sevilla en las Municipales

A través del Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, la Diputación ha publicado las distintas candidaturas que concurrirán a las Elecciones Municipales en Sevilla capital.
Quince candidaturas para 31 concejales de elección directa, que componen el Ayuntamiento de la capital. La lista del Partido Socialista está encabezada por el alcalde, Juan Espadas; la del Partido Popular, por Beltrán Pérez; la de Ciudadanos, por Álvaro Pimentel; la de VOX, por Cristina Peláez y la candidatura de Adelante Sevilla, por Susana Serrano. Puedes consultar las candidaturas del resto de zonas de la provincia accediendo al boletín online (solo tienes que hacer click aquí).
Candidatura núm.: 1. PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
1. FRANCISCO JAVIER SANABRIA MOYA
2. CLARA ISABEL MÁRQUEZ MARTÍNEZ
3. FRANCISCO JAVIER FLORENCIO ELÍAS
4. MARÍA CUTIÑO ZAMORA
5. GONZALO GONZÁLEZ VALENCIA
6. MARÍA ELENA ROMERO SÁNCHEZ
7. FERNANDO RAMÓN CORDOBÉS
8. LIDIA INFANTES GUZMÁN
9. JOSÉ MANUEL PEREA FERNÁNDEZ
10. CONSOLACIÓN MARTÍN POZO
11. JUAN ANTONIO BAEZA BERMÚDEZ
12. ROSARIO CARMONA RODRÍGUEZ
13. JOSÉ RODRÍGUEZ VALLE
14. ROCÍO FERNÁNDEZ LOBO
15. JAIME MARTÍNEZ SÁNCHEZ-SUÁREZ
16. MARÍA DE LA CRUZ ROA GALDEANO
17. MIGUEL ÁNGEL POZO GAYANGO
18. JANIRE GONZÁLEZ MARTÍNEZ
19. DANIEL MOYA LÓPEZ
20. ISABEL SANTÍSIMA TRINIDAD LÓPEZ CEPERO
21. ÁLVARO GARCÍA MARTÍN
22. CRISTINA MONTAÑO MORENO
23. ENRIQUE GARCÍA SANTAELLA
24. ESPERANZA MACARENA ROMERO MÉNDEZ
25. JUAN MANUEL DÍAZ VARGAS
26. ROSA MARÍA JIMÉNEZ TOLEDO
27. JOSÉ PEDRO BERLANGA LINERO
28. MARÍA LETICIA MORILLA CALA
29. FRANCISCO JAVIER GAVIÑO RODRÍGUEZ
30. LUZ MARÍA PÉREZ MARTÍN
31. JULIO ANTONIO VARGAS BENÍTEZ
Suplentes
1. SONIA COLLADO OROPESA
2. JORGE JESÚS RODRÍGUEZ MARTÍN
3. ROCÍO ARTEAGA JIMÉNEZ
Candidatura núm.: 2. PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE ANDALUCÍA (PSOE-A)
1. JUAN ESPADAS CEJAS
2. MARÍA SONIA GAYA SÁNCHEZ
3. ANTONIO MUÑOZ MARTÍNEZ
4. ADELA CASTAÑO DIÉGUEZ
5. JUAN MANUEL FLORES CORDERO
6. CLARA ISABEL MACÍAS MORILLA
7. JUAN CARLOS CABRERA VALERA
8. MARÍA ENCARNACIÓN AGUILAR SILVA
9. JOSÉ LUIS DAVID GUEVARA GARCÍA
10. MARÍA LUISA GÓMEZ CASTAÑO
11. FRANCISCO JAVIER PÁEZ VÉLEZ BRACHO
12. MARÍA DEL CARMEN FUENTES MEDRANO
13. JUAN ANTONIO BARRIONUEVO FERNÁNDEZ
14. AMELIA HERNÁNDEZ GARRIDO
15. JUAN TOMÁS DE ARAGÓN JIMÉNEZ
16. MYRIAM DÍAZ RODRÍGUEZ
17. AGUSTÍN CAÑETE CARMONA
18. MARÍA INMACULADA ACEVEDO MATEO
19. ENRIQUE JESÚS COUSINOU MEANA
20. MARÍA JESÚS ALONSO LEDESMA
21. CRISTÓBAL LÓPEZ VILLATORO
22. ISABEL LINEROS MANCHADO
23. CAYETANO RECIO ORDÓÑEZ
24. MARÍA ÁNGELES SEPÚLVEDA GARCÍA DE LA TORRE
25. JOSÉ FIGUEROA ALACID
26. EVA MARÍA CONTRERAS CÁCERES
27. FELICIANO LUCIO MARTÍNEZ MUÑOZ
28. SAINZA MARTÍN BRENES
29. RAFAEL SILVESTRE HERNÁNDEZ IZQUIERDO
30. MARÍA DE LOS REYES NARANJO MÁRQUEZ
31. JUAN CARLOS ALEJANDRE ALEJANDRE (Independiente)
Suplentes
1. ANTONIA MONGE FERNÁNDEZ
2. MANUEL PEÑALOSA MARTÍNEZ
3. MARÍA CARMEN GÓMEZ JIMÉNEZ
4. FRANCISCO MILLÁN SÁNCHEZ
Candidatura núm.: 3. ANDALUCÍA POR SÍ (AXSÍ)
1. MARÍA DEL MAR REYES RAFOSO
2. VICTOR SORIANO VALENZUELA
3. ANTONIO LAFUENTE GONZÁLEZ
4. ESPERANZA MACARENA CALVETE RIAL
5. JAVIER DURÁ MARTÍNEZ DE LA PEÑA
6. JOSÉ DAMIÁN GARCÍA MAURICIO -MARTÍNEZ
7. MANUEL JOSÉ ESTRADA MERINO
8. ROSA MARÍA DELMAS BIZCOCHO
9. ROSA MARÍA MORALES RODRÍGUEZ
10. NURIA CARRERO GIL
11. ANTONIO JESÚS ACEVEDO BLANCO
12. JUAN FRANCISCO VÁZQUEZ REYES
13. DANIEL FRANCO JUANINO
14. MARÍA ISABEL REINOSO BARBA
15. MARÍA DEL CARMEN TALLÓN BARRAL
16. MANUEL FRANCISCO CABEZAS REYERO
17. ANTONIO CAMERO BEJARANO
18. MARÍA JESÚS MELENDEZ MORALES
19. VANESA VIDAL BLANCO
20. MARÍA AUXILIADORA LAFUENTE GONZÁLEZ
21. FRANCISCO JESÚS MORENO VELARDE
22. ÁLVARO RUIZ VÁZQUEZ
23. MIGUEL ANGEL CRUZ JIMÉNEZ
24. ANA MARÍA PÉREZ GARCÍA
25. ANTONIA SOTOMAYOR MARTIN
26. MANUEL PIÑEZ TERUELO
27. MARÍA JENIFER VILCHES GUTIERREZ
28. MARÍA ANGEL MAESO RUBIO
29. MARÍA BLANCO MIGUEL
30. PABLO FRANCO MERCHAN
31. ROCÍO MEDINA AGUILA
Suplentes
1. ISABEL LÓPEZ MENDOZA
2. FERNADO MURO JIMÉNEZ
3. MERCEDES NARANJO MARTÍN-PRIETO
Candidatura núm.: 4. CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA (Cs)
1. ÁLVARO JESÚS PIMENTEL SILES
2. MIGUEL ÁNGEL AUMESQUET GÜERLE
3. AMELIA VELÁZQUEZ GUEVARA
4. LORENZO DAVID LÓPEZ APARICIO
5. INMACULADA MARÍA OCAÑA DE VALDIVIA
6. JUAN ANTONIO RUIZ MACÍAS
7. FRANCISCO JAVIER YOLDI GARCÍA
8. CARMEN FUENTES RODRÍGUEZ
9. MARÍA DEL PILAR PÉREZ NOGUEIRA
10. ANDRÉS LÓPEZ LÁZARO
11. IVÁN GUILLÉN CANO
12. RAQUEL MORENO GONZÁLEZ
13. ÁLVARO BALLESTEROS MANZANARES
14. ÁLVARO MIGUEL ARIAS RUIZ
15. FÁTIMA ZAHRA KANDOUSSI ALVI
16. PEDRO MANUEL SÁEZ JIMÉNEZ TUSET
17. JESÚS DE LA CRUZ OLIVA
18. JOSÉ ANTONIO ZARRÍAS ADAME
19. ROSARIO EUGENIA VELÁZQUEZ TÉLLEZ
20. MARÍA MONTERO YUSTE
21. DOLORES GARRIDO CRUZ
22. DOMINGO MANUEL MARTÍNEZ VÁZQUEZ
23. YOLANDA ARIAS MARTÍNEZ
24. DOMINGO CASTILLO CABRERA
25. IGNACIO VILCHES DEL ÁGUILA
26. FRANCISCO JOAQUÍN CALA RODRÍGUEZ
27. ROCÍO PENÉLOPE RICCA ISLA
28. ICIAR PALACIOS FLORES
29. ANA ISABEL FLORES ESTEVE
30. GUILLERMO EUGENIO GAMITO RUIZ
31. MARÍA VIRGINIA MILLÁN SALMERÓN
Candidatura núm.: 5. VOX (VOX)
1. MARÍA CRISTINA PELÁEZ IZQUIERDO
2. GONZALO MARÍA GARCÍA DE POLAVIEJA FERRE
3. MANUEL OTERO PASCUAL
4. FÁTIMA AZMANI RAMÍREZ
5. MARÍA DE LOS DOLORES LÓPEZ-BELLIDO GARRIDO
6. FERNANDO RODRÍGUEZ GALISTEO
7. JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ HERVELLA
8. ELOISA MARÍA TORRES MORENO
9. GERMÁN BARQUÍN MOLERO
10. MARÍA AUXILIADORA PASTOR PÉREZ-ANGULO
11. MANUEL MADRID CHÁVEZ
12. LEANDRO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA BURGUETE
13. MARÍA DEL ROSARIO QUINTANA RABELO
14. ÁNGEL GABARDÓN LORENZO
15. ANA MARÍA RUÍZ VÁZQUEZ
16. LUIS MARTÍNEZ ALONSO
17. MARÍA CAMACHO GUERRA
18. NATALIO LÓPEZ-HENRI BAREA
19. MANUEL ZAPATA IGUERAVIDE
20. MARÍA MIRÓ ESCURÍN
21. RICARDO MORENO GUTIÉRREZ
22. JUAN RODRÍGUEZ-SAÑUDO PÉREZ
23. MARÍA TRIGUERO PIÑERO
24. REYES GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
25. JUAN ANTONIO DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ
26. ALBERTO MARTÍNEZ ALONSO
27. MIGUEL GÓMEZ DE AGÜERO ORTIZ
28. MARÍA MANUELA TORMO BARRIOS
29. JUAN MARÍA DEL PINO MATA
30. ROSA MARÍA GIMÉNEZ BECH
31. JAVIER CORTÉS LUCENA
Suplentes
1. ALEJANDRO LLANCE RODRÍGUEZ
2. ISABEL BORES BORRERO
3. MARÍA HERRERA MELLADO
Candidatura núm.: 6. PARTIDO RENACIMIENTO Y UNIÓN EUROPEA (PRUNE)
1. JUAN PEDRO SARASÚA HELICES
2. ABDELKRIM HAMMOU BOUNOHLA
3. JOSEFA FAJARDO MESONES
4. AHCENE MECHAALA OUGHIDNI
5. LAURA VEGA VERA
6. AHMED DIB L HIOUI
7. IMAIL CUÉLLAR DE LA TORRE
8. AMINA L´GHAZOUAN NEGRAJ
9. IBRAHIM FARRAJ BADRAM
10. ABDESLAM EL HNINI TLIDI
11. FATIHA EL BOUNDATI TOURKI
12. NOH BEN EL JILALI ZIANI
13. RACHID AKDI FAKIR
14. OLGA MORENO GRADA
15. MOHAMED OURTANE SALLOUH
16. NOUR-EDDINE EL FATTAHI ASSID
17. TERESA MANUELA FERNÁNDEZ RAMÍREZ
18. NISRINE ZAIDANE JOUGOUR
19. SAID BOUDBOUZE DOUDOUH
20. PEDRO GÓMEZ ORGAZ
21. MICAELA ARIAS PIZARROSO
22. OMAR AALI FALIH
23. MARÍA ANTONIA PALOMO BASCO
24. MIMOUN EL BAROUDI MAJJATI
25. RACHIDA MOHAMED AHMED
26. MOHAMED GHOUATI RAHMAOUI
27. IMCHICH BENOMAR AROKTOT
28. ASSIA AMAKRAN OULAD
29. HASSAN BENZIAN CHENTOUF
30. FARIDA EL GHAZOUANI EL MZAMZI
31. ABDERRAHMANE DAKHOUCH MILKI
Suplentes
1. RABIA LABBAD AKHBIB
2. ABDELILLAH SAMADI SAMADI
3. ALLAL TEMSAMANI GOUIT
Candidatura núm.: 7. POR UN MUNDO MÁS JUSTO (PUM+J)
1. LIDIA MEDINA SUÁREZ
2. RUBÉN LEAL GARCÍA
3. ELISA SÁNCHEZ MOYA
4. ELIA ÁLVAREZ MACÍAS
5. ANTONIO RAMÓN RAMÍREZ ALBARREAL
6. CRISTINA QUIRÓS CÓRDOBA
7. ALEJANDRO ZOZAYA PIÑEIRO
8. OLGA MARÍA ARTERO CALANDRIA
9. MARÍA ÁNGELES CARRANZA CERVETTO
10. JAVIER CASCÓN COCA
11. RAQUEL MARÍA ARTERO CALANDRIA
12. EDUARDO BARTOLOMÉ ALONSO
13. LAURA MEDINA SUÁREZ
14. MARÍA ISABEL SUÁREZ MUÑOZ
15. ENRIQUE GARCÍA OJEDA
16. MARÍA DE LOS ÁNGELES OSORIO LÓPEZ
17. PURIFICACIÓN GUERRERO FERNÁNDEZ
18. JUAN CABALLERO BAEZA
19. MARÍA ANTONIA MERINO GÓMEZ
20. ALBERTO BUENO MANRIQUE
21. SANDRA DE LUIS FRADE
22. DAVID DE LOS MOZOS GÓMEZ
23. MARÍA TERESA GIL GREGORIO
24. FRANCISCO DE BARTOLOMÉ GISBERT
25. OLGA PLASS GIL
26. CARLOS ALBERTO VICHARRA ARTEAGA
27. AMPARO DE FRUTOS SANZ
28. JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ BENITO
29. MARÍA TERESA MARÍN RODULFO
30. VICTOR DE VEGA HERNÁNDEZ
31. SARA OCÓN OJEDA
Candidatura núm.: 8. ADELANTE – SEVILLA: PODEMOS – IZQUIERDA UNIDA ANDALUCÍA – PRIMAVERA ANDALUZA (ADELANTE)
1. SUSANA SERRANO GÓMEZ LANDERO
2. DANIEL GONZÁLEZ ROJAS
3. SANDRA MARÍA HEREDIA FERNÁNDEZ
4. EVA MARÍA OLIVA RUIZ
5. RUBÉN PEREA ROLDÁN
6. ESTEBAN DE MANUEL JÉREZ
7. ANTONIO MANUEL VARGAS HERRERA
8. FRANCISCA MAQUEDA FERNÁNDEZ
9. IVÁN ÚBEDA PEÑA
10. ANDREA OLIVER SANJUSTO
11. JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ CONDE
12. MARÍA DEL VALLE LÓPEZ-TELLO JIMÉNEZ
13. JOSÉ JAVIER PEIZOTO OVIEDO
14. MARÍA TERESA HERNÁNDEZ MUÑOZ
15. DIANA FERNÁNDEZ ROMERO
16. SONIA GARCÍA FIGUEREDO
17. ANTONIO RINCÓN REVUELTA
18. ÁNGELES LIBRADA CASARES FRANCO
19. MANUEL LASTRES GARCÍA TESTÓN
20. DELIA GUTIÉRREZ RUBIO
21. FERNANDO PAVÓN HERRERA
22. NEIVA COPADO BARRERA
23. MARÍA DEL PILAR ARIAS ARIAS
24. JOSÉ LUÍS PORTELA PÉREZ
25. FEDERICO NORIEGA GONZÁLEZ
26. INDALECIO DE LA LASTRA VALDOR
27. EDUARDO TERENCIO JIMÉNEZ SEGOVIA
28. MARGARITA ZAMUDIO LEÓN
29. MARÍA DEL PILAR ENCUENTRA ROMÁN
30. LAIA CASTELLS VICENTE
31. LEANDRO JOSÉ MARÍA DEL MORAL ITUARTE
Suplentes
1. MARÍA PURIFICACIÓN HUERTAS FUENTES
2. MARÍA TERESA MAQUEDA PEDROSA
3. SALVADOR FERNÁNDEZ LÓPEZ
Candidatura núm.: 9. AVANZAMOS POR TÍ (AVANZAMOS)
1. JAIME GONZÁLEZ DÍAZ
2. ROBERTO ALEJANDRO MACÍAS CHAVEZ
3. ÁNGELA ADELAIDA ROUSSEAU MORO
4. ALEJANDRO DIJES BENITO
5. ROSA MARÍA ESTEBAN GUIOTE
6. MAGDALENA PÉREZ MARTÍN
7. LIDIA DE GARCÍA REINA CALVO
8. FRANCISCO JAVIER CASTRO MELÉNDEZ
9. JOSÉ SEBASTIÁN OTERO REBOLLO
10. MARÍA DOLORES MESA VARELA
11. GÓNZALO ESTEBAN MURILLO MARTÍN
12. LEÓN JAVIER ROMERO TORÁN
13. SONIA PERAL BENAVENTE
14. MARÍA DE LOS REYES ROMERO BARBA
15. GERARDO GÁNDIA SANCHÍZ
16. TERESA MORENO VELÁSCO
17. ANA EVA DÚRAN JIMÉNEZ
18. FRANCISCO JAVIER PEREJÓN MARFIL
19. MARTÍN RODRÍGUEZ MÁRQUEZ
20. ROSA MARÍA GUIOTE ORDÓÑEZ
21. JESÚS ANGEL CASTRO REVORIO
22. JOSÉ LUIS MONTALVO AZNAR
23. ESPERANZA TRIANA CUERVA BRIZO
24. MARÍA DEL MAR BURGOS SOSA
25. ANTONIO RAMÓN CORDERO MURILLO
26. MARÍA DEL MAR ESTEBAN GUIOTE
27. GREGORIO CARDENAS AGUILAR
28. CARLOS MARTÍNEZ VIÑA
29. WENCESLAO ALONSO NIETO
30. PASCUALA CABRERA CABRERA
31. JOSÉ RAFAEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Candidatura núm.: 10. INICIATIVA FEMINISTA (I.Fem.)
1. MARÍA VICTORIA RAMÍREZ RUIZ
2. DOLORES GUTIÉRREZ HIDALGO
3. CLAUDIA TORREGROSA REYES
4. JOSÉ DAMIÁN RICO LÓPEZ
5. CÁNDIDO MARTÍN REVUELTA
6. MIRIAM BASTIDAS ALIAGA
7. MARÍA LUISA POLO CORTÉS
8. MARÍA LUISA ROMERO ALONSO
9. HUGO BERNAL RAMÍREZ
10. MARIO TORREGROSA REYES
11. ROSA ANA REYES INFANTE
12. ELENA VILLALOBOS URIBE
13. EVA LASSALETTA LEÓN
14. JESÚS JIMÉNEZ VALDÉS
15. CHRISTIAN MUÑOZ RICO
16. ANA MARÍA ROSAL LEÓN
17. ISABEL ABRIL BENAIGES
18. LUCÍA DEL LLANO POZUELO
19. DAVID GUTIÉRREZ HIDALGO
20. JUAN MANUEL PÁEZ LUQUE
21. MARÍA CONCEPCIÓN OTONES HERRERA
22. CRISTINA ROSAL LEÓN
23. MARÍA DEL MAR QUIJADA BARCIA
24. MIGUEL FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
25. GERARD GONZÁLVEZ MIRA
26. SARA VÁZQUEZ ROMERO
27. MÓNICA TRUJILLANO LÓPEZ
28. BEGOÑA PAREJO SÁNCHEZ
29. JAVIER GONZÁLVEZ AVELLANA
30. HÉCTOR CONDE RODRÍGUEZ
31. ANTONIA MARÍA VARO PÉREZ
Candidatura núm.: 11. PARTIDO POPULAR (PP)
1. BELTRÁN PÉREZ GARCÍA
2. JESÚS GÓMEZ PALACIOS (Independiente)
3. ANA MARÍA JÁUREGUI RAMÍREZ (Independiente)
4. JUAN DE LA ROSA BONSÓN
5. EVELIA RINCÓN CARDOSO
6. RAFAEL BENIGNO BELMONTE GÓMEZ
7. JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍN
8. IGNACIO MANUEL FLORES BERENGUER
9. MARÍA AMIDEA NAVARRO RIVAS
10. OLGA MARÍA CARRIÓN MANCEBO
11. JAIME RUIZ RODRÍGUEZ
12. LUIS MIGUEL RUIZ PÉREZ
13. MARÍA PÍA HALCÓN BEJARANO
14. JOSÉ RICARDO LIBRERO LÓPEZ (Independiente)
15. ROCÍO DEL CARMEN DE LOS REYES MACHUCA
16. JOSÉ LUGO MORENO
17. MARÍA AUXILIADORA PIÑERO BADARACO (Independiente)
18. CARLOS LÓPEZ-SÁEZ RIBA (Independiente)
19. JOSÉ JORGE MARTÍNEZ SOTO
20. FRANCISCO ANTONIO CARREÑO DÍAZ
21. CONCEPCIÓN GALLARDO PINTO
22. ADOLFO LÓPEZ CARRIÓN
23. FRANCISCO ANTONIO JARA GIL
24. CAROLINA SUSANA SOTO MENDOZA
25. MARIO JAVIER MUÑOZ-SECA GARCÍA
26. NURIA SÁNCHEZ CERRATO
27. MANUEL ALEJANDRO ALÉS ARAGÓN
28. JOSÉ AMAYA GÓMEZ
29. ALBERTO MARTÍNEZ PÉREZ
30. MARÍA DE LOS ÁNGELES PEDRAZA CERBÁN
31. MANUEL GARCÍA GARCÍA
Suplentes
1. ISABEL ESPINA ROMERO
2. MARÍA DEL CARMEN BERROS CÁCERES
3. JULIANA SÁNCHEZ SERRANO
4. JOSÉ LUIS DÍAZ GONZÁLEZ
5. JOSÉ GONZÁLVEZ LÓPEZ
6. ALONSO LUNA LUNA
7. AMPARO DE LA PORTILLA GONZÁLEZ
Candidatura núm.: 12. CONTIGO MÁS (CNTG+)
1. PABLO GAÑÁN ÁLVAREZ
2. CATALINA MARÍN MERA
3. MIGUEL ÁNGEL SANTIZO RODRÍGUEZ
4. BEGOÑA FERNÁNDEZ BENEGAS
5. JESÚS RODRÍGUEZ MARTÍN
6. MARÍA PILAR SUÁREZ PACHECO
7. JUAN ANTONIO PUGA ÁLVAREZ
8. MARÍA CUÑADO AGUILAR
9. FERNANDO ALES VILLOTA
10. CONSUELO MALDONADO
11. JOSÉ ANTONIO BEDMAR REDONDO
12. ARACELI DÍAZ DE LA SERNA VÁZQUEZ
13. ÁLVARO FERNÁNDEZ BENEGAS
14. JOSEFA CUERVA GARCÍA
15. CARLOS CABRERA
16. ÁNGELA RISOTO
17. MOISÉS GONZÁLEZ CHAVES
18. SARA VILLANUEVA BOTELLA
19. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ BENEGAS
20. JAVIER LÓPEZ OTERO
21. DANIEL MARÍN GUTIÉRREZ
22. DANIEL FERNÁNDEZ BENEGAS
23. JAVIER DE LA PRIDA MALDONADO
Candidatura núm.: 13. ACTÚA (PATC)
1. MANUEL BARRERA VIERA
2. MERCEDES CONSOLACION BELLOSO CAPITAS
3. GUADALUPE CABALLERO CARDENAS
4. LAYLA MARQUEZ SAN EMETERIO
5. JUAN CARLOS MORAN FERNANDEZ
6. SUSANA ROMERO BARBERAN
7. EMILIO CASILLA SERRANO
8. SARA GOMEZ ROJO
9. RICARDO CARAVACA CARO
10. MANUELA DIAZ DE LOPE
11. JOSE ANTONIO FERNANDEZ DEL MORAL
12. PAULA DOMINGUEZ MORILLO
13. ANTONIO MARIA GUTIERREZ ARIAS
14. SARA VIERA MORA
15. BORJA GOMEZ ROJO
16. EVA MARIA MARTIN SANCHEZ
17. RAFAEL DOMINGUEZ TAMARIZ-MARTEL
18. MARIA CARMEN RASCON ANGUIS
19. MIGUEL ANGEL NAVAS GALIANO
20. MARIA ANGELES LOPEZ MARTIN
21. JOSE LUIS GONZALEZ VIERA
22. CANDELA DIAZ DIAZ
23. RAQUEL OJEDA RODRIGUEZ
24. SILVIA ALVAREZ ALCAZAR
25. ANDRES GONZALEZ CABALLERO
26. ELENA GUTIERREZ GOMEZ
27. MARIA PEREZ BEJARANO
28. CONCEPCION NOVALIO MAISANABA
29. JUAN CABELLO GRILLO
30. ANDRÉS PERTINEZ EGEA
31. ELENA GONZÁLEZ ORTIZ
Suplentes
1. MARIA DEL CARMEN NAVARRO RODA
2. CARMEN SIVIANES PALACIO
Candidatura núm.: 14. PARTIDO DEL INMIGRANTE EN ESPAÑA (PADIE)
1. NELLY HERMESINDA CLARO FERNÁNDEZ
2. OSWALDO SIMÓN RAMÍREZ RAMÍREZ
3. MÓNICA LOPEDA VALENCIA
4. GUILLERMO ALBERTO MATEO REYES
5. MIELLA ALEMANIA FIGUEROA CARPIO
6. JOSÉ LUIS SANTAMARÍA CERCADO
7. JHORSIN CARLITA APUNTE PIÑALOZA
8. ADOLFO GÓMEZ PALMA
9. ROCÍO DEL PILAR MERA PACHECO
10. OSVALDO AMÉRICO GARCÍA SANABRIA
11. MÓNICA HERMINIA TREJO MERA
12. HILARIO VASQUÉZ RUIZ
13. EMILIA RIVADENEIRA LEÓN
14. WASHINGTON ENRIQUE ZAMBRANO MERO
15. MILAGROS ISABEL CÓRDOVA RODRÍGUEZ
16. TITO HERALDO GUTIÉRREZ ÁVALOS
17. DEISY AGUIRRE TOLEDO
18. WASHINGTON NILO CAICEDO BARZOLA
19. MAIDA RODRÍGUEZ URGELLES
20. GIANFRANCO ANTONIO ROSPIGLIOSI CLAVO
21. EMILY ALEJANDRA AGUILLE RIVADENEIRA
22. JULIO ROSAS VELOZ CANTUÑA
23. MILENA STEPAHNIA ZAMBRANO BARAHONA
24. GUSTAVO ENRIQUE BEDOYA MERCHÁN
25. SALOMÉ ALCONZ CALANI
26. RICARDO FLORES CHAMORRO
27. MARÍA YOLANDA CAMBIZACA GRANDA
28. CÉSAR FABRICIO ROMO UYAGUARI
29. ROSARIO HERMINIA HEREDIA ARROBA
30. JORGE JOAN OBANDO BOY
31. LORENA NORIEGA NAVARRO
Suplentes
1. FIDEL ARCHIVALDO ELIZALDE VERA
2. MIGDALYS ÁVALOS REYES
3. MARCELO AVELINO ERAZO FRAGA
4. YOLANDA JANETH VELOZ HEREDIA
Candidatura núm.: 15. FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS (FE de las JONS)
1. FRANCISCO JAVIER MORILLO-VELARDE GALLEGO
2. JORGE LUIS FRANCISCO GIL LORENZO
3. MAGDALENA RODRÍGUEZ HIDALGO
4. NEMESIO ROMERO ESTÉVEZ
5. DOLORES AGUILERA ROMERO
6. JOAQUÍN MONTAÑÉS RUIZ
7. MARÍA PETRA MONTERO JIMÉNEZ
8. ANTONIO MARTÍN COLLADO
9. MARÍA GEMMA LÓPEZ MURIAS
10. JOSÉ BALDARAQUE BENÍTEZ
11. MARÍA FRANCISCA GARCÍA DÍAZ
12. RAFAEL JAPÓN JIMÉNEZ
13. MARÍA CONCEPCIÓN MORENO DÍAZ
14. MANUEL SÁNCHEZ BLANCO
15. JOSÉ MARIO UREÑA VALCÁRCEL
16. MARÍA ISABEL HERRERA DOMÍNGUEZ
17. ANGEL SÁNCHEZ MORENO
18. JUAN MANUEL CERVERA PEREA
19. ANA MANUELA SÁNCHEZ DURÁN
20. ARTURO GARCÍA GÓMEZ
21. ELENA ACEVEDO NÚÑEZ
22. IVÁN JIMÉNEZ OROZCO
23. ANGEL MARÍA MANSILLA GARCÍA-ROJO
24. SUSANA ISABEL COLLADO FERNÁNDEZ
25. JACOBO RUÍZ RODRÍGUEZ
26. ROSA MARÍA DEL REY FERNÁNDEZ
27. MIGUEL ÁNGEL AGUILAR GUTIÉRREZ
28. LUCÍA BERTA PADILLA GAHONA
29. FRANCISCO JOSÉ SOLANO PÉREZ
30. CRISTÓBAL BRAVO LEON
31. EVA MARÍA LEAL MARTÍNEZ
Suplentes
1. PABLO CANO PEDRERO
2. ANTONIA JURADO DE DIOS
3. FRANCISCO MANUEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ
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