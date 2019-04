Charo Padilla “pide la venia” como la primera pregonera de la Semana Santa de Sevilla

Tras la presentación del delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, la marcha Amarguras, de Font de Anta servía de antesala al pregón de la Semana Santa que, por primera vez en la historia, ha tenido voz de mujer. La de Rosario -Charo- Padilla, periodista de Canal Sur Radio.

Padilla ha comenzado pidiendo la “venia” a los sevillanos para poder contarle su Semana Santa en forma de pregón. Y tras ello, ha recordado a su madre y su vinculación con La Macarena. “Así empezó todo” ha dicho. Su profesión como periodista ha permitido a la pregonera vertebrar su pregón como, año tras año, lleva muchos haciéndolo desde las ondas.

Padilla ha recordado episodios de su experiencia periodística cofrade, como una en el Polígono Sur, en referencia a la Agrupación Musical Santa María de la Esperanza, poniendo en valor la implicación y voluntad de un grupo de jóvenes que no lo tiene fácil en un contexto socioeconómico complejo. Para ellos ha pedido “sonrisas y aplausos” porque ellos “hacen grande nuestra Semana Santa”.

La pregonera ha usado su propia experiencia vital para guiar su exposición. Su infancia, su marido, sus hijos y claro está, sus retransmisiones cofrades para vertebrar su anuncio de la Semana Santa de Sevilla. También sus entrevistados han jalonado el pregón. Carmen de Triana o Angustias de El Cerro del Águila.

Los sonidos de la Semana Santa en la radio también han hecho aparición en el pregón, como el rachear de los pies de los costaleros del Gran Poder, al que se ha referido la pregonera, o los sones de marcha macarena para acompañar su narración junto a la virgen camino de San Gil entre empujones “y el que lo ha vivido, lo sabe”.

“Soy la mujer que soy gracias a otras muchas mujeres”. Así se ha referido la pregonera al papel de la mujer en la Semana Santa “que durante mucho tiempo ha pintado casi nada”. “Soy la mujer que te ha contado la otra Semana Santa, la de las vísperas”. “Soy la mujer que ha entendido que la felicidad son instantes que atrapas al vuelo y guardas en tu corazón”.

Ya finalizando su pregón, Padilla ha reconocido que ha intentado “ser la de siempre, la de la radio, la de Canal Sur, con mi voz y la humildad que he procurado siempre. Me gustaría haberos traído hoy el reportaje soñado, la gran entrevista, pero no me han dejado” ha explicado la pregonera, mientras le preguntaba a los ángeles quién y cómo había tallado la imagen de La Macarena. “No pude pedir paso, no pude abrir el micrófono, no pude contar cómo se hizo La Macarena”, pero Padilla ha terminado su pregón aseverando que “Sevilla es una cara morena a la que mi madre rezó”.

Padilla, entre el fervor popular, el poder de los sonidos, ha realizado un pregón que más que nunca ha anunciado la Semana Santa de Sevilla. Y lo ha hecho con sus experiencias que ha llegado a todos los cofrades, como cada año hace a través de la radio. Las experiencias que durante años ha compartido con los oyentes han hecho posible la identificación y cercanía del público con lo que ha contado.