El Sevilla vence y se sitúa a un punto de la Liga de Campeones (2-0)

El Sevilla FC le regaló a su afición un triunfo plácido tras la dolorosa derrota del pasado domingo ante el Valencia. Volvía Sarabia y se notó con una asistencia y un gol que le convirtieron en el hombre del partido. Pese al triunfo de ayer del Valencia, el pinchazo del Getafe pone la Liga de Campeones de nuevo a un punto

Había que ganar y no falló el Sevilla FC este jueves en el Ramón Sánchez-Pizjuán. En un partido que comenzó menos movido de lo habitual, la calidad sevillista se fue imponiendo y las claras ocasiones del primer tiempo fructificaron en el golazo de Roque Mesa al borde del descanso. Y con el marcador a favor, inteligencia y paciencia para acabar encontrando el tanto de Sarabia en la recta final. El madrileño volvía tras la lesión y se hizo notar colocándose con 10 goles y 10 asistencias en este campeonato, el primero que alcanza el doble-doble tras Lionel Messi. Ocho jornadas por delante y sólo un punto de desventaja con respecto a la cuarta posición, lo que presenta un menú apasionante de aquí al cierre del campeonato.

No fue un comienzo fácil para el Sevilla, que pese a tener el balón y la vocación ofensiva desde el pitido inicial, vio como el planteamiento alavesista impedía ponerse claramente de gol ante la meta de Pacheco. Un rechace cazado por Munir y un disparo parecido al que le dio su gol en Praga pudo significar el primero a los siete de juego, pero un zaguero vasco despejó providencialmete a córner. Sólo un minuto después lo intentaba Franco Vázquez, pero el atento pase de Ben Yedder no pudo ser aprovechado por el argentino, que echó atrás el cuerpo y el balón se le fue por encima del larguero. Primer arreón para los de Caparrós mientras el Alavés permanecía bien colocado y a la espera de salir en alguna acción con ventaja. Por suerte no aparecía esa desaplicación nervionense y el equipo nervionense lo volvía a intentar con mucha claridad mediado el primer tiempo.

La tuvo Munir con un cabezazo mediado el primer acto tras un centro espectacular de Sarabia, pero el atacante no contactó de la mejor manera y el balón se le fue alto. Casi de forma consecutiva probaba suerte el propio Sarabia con otro balón rechazado que acababa atrapando el meta blanquiazul. No había aparecido el Alavés en todo el partido, pero una pequeña indecisión defensiva sevillista casi provoca lo inesperado. Balón que se queda clavado por el efecto al que no llegan ni Kjaer ni Juan Soriano pero sí Calleri, que dispara y se encuentra con el cuerpo del meta, que tapa y provoca el córner. Ahí pisó el acelerador el Sevilla, decidido a hacer el primero. Tras muchos centros infructuosos y a cuatro minutos para el descanso, la baja Sarabia en el pico del área y la pone atrás para Roque Mesa y el canario le pega con todo. Tras rozar en un defensa el balón se envenena y acaba en la misma escuadra para abrir el marcador. Antes del descanso y con cierta polémica, sobre todo en el primer caso, vieron la amarilla Jesús Navas y Escudero, que cumplirán ciclo en el José Zorrilla.

Sabía el Alavés que si no comenzaba a arriesgar no podría sacar nada positivo y cambió su planteamiento para adelantar líneas. Caparrós fue inteligente y fue al cuerpo a cuerpo buscando un segundo gol que matara definitivamente el partido. De hecho lo tuvo nada más volver del vestuario, con un remate de Munir demasiado alto y sobre todo con una falta lateral que botó Sarabia y peinó en el primer palo Ben Yedder. Atento, el meta Pacheco despejó de puños bajo el larguero para evitar el 2-0. Poco a poco se fue calentando el partido con un juego demasiado brusco que el colegiado no consiguió controlar. De hecho le perdonó la segunda amarilla a Wakaso, que sacó el brazo en un salto con Escudero. Antes, nada más comenzar la segunda parte, había visto una amarilla que le acabó costando la sustitución a Roque Mesa, que era sustituido por Rog a 20 minutos para el final.

El partido parecía controlado, pero el marcador tan corto hacía imposible verlo tan claro. El Sevilla tenía el control ante un Alavés que no terminaba de irse con todo, pese a que Abelardo refrescó el ataque dando entrada a Guidetti por Calleri. También se marchó Pina, otro de los que a punto estuvo de ver la segunda, para dejar su sitio a Brasanac. Pasaban los minutos en favor del Sevilla, pero en una rápida acción en los espacios iba a llegar el tanto de la tranquilidad. Jugada desde la izquierda que recepciona Ben Yedder y la pone con mucha tranquilidad para Sarabia en el segundo palo. Calma que transmitió al madrileño, que rasa y junto al palo le pegó para que Pacheco no tuviera nada que hacer. El cambio estaba preparado y no se modificó, con André Silva sustituyendo a un muy trabajador Munir. El partido moría y el Alavés por fin inquietó a Juan Soriano, con un remate picado de Guidetti de cabeza que se fue arriba.

Aún así quiso más el Sevilla, que no perdió la intensidad en los compases finales pese a que los tres puntos estaban ya en el bolsillo. Aunque no pudo redondearlo con tres puntos el pasado domingo, el equipo sigue metido de lleno en la pelea por la cuarta plaza y aprovecha el tropiezo del Getafe en Cornellá para ponerse a solo un punto de la cuarta posición. No queda otra, pues, que volver a sumar de tres lejos de casa el domingo en Zorrilla, donde espera un Valladolid que tras su gran arranque liguero deberá apretarse los machos para mantener la categoría. No estarán los dos carrileros teóricamente titulares, Navas y Escudero, que al menos llegarán sin ningún tipo de problema disciplinario al derbi del próximo Sábado de Pasión.