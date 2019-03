Lanzan en Sevilla una aplicación para evitar el desperdicio de alimentos

Too Good To Go es el nombre del proyecto, que ya está presente en varias ciudades españolas. Cuenta con más de 140.000 usuarios y más de 500 establecimientos colaboradores.

Con el lema #LaComidaNoSeTira, Too Good To Go es una app móvil gratuita que busca solucionar el despilfarro de comida, permitiendo a los establecimientos dar una segunda oportunidad a los alimentos que no han vendido al final del día. Cada año, España tira a la basura alrededor de 7,7 millones de toneladas de alimentos, una cifra que nos indica que cada segundo se desperdician unos 244 kg de comida en todo el país. Esto supone un enorme impacto medioambiental, pues el desperdicio alimentario es a día de hoy la tercera fuente generadora de CO2 del mundo.

Sevilla es la primera región andaluza en la que desembarca la app, que ya está funcionando con éxito en otras ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Bilbao, Salamanca y Valencia. Así lo confirma Reull, “desde que nos lanzamos en España en septiembre de 2018 el movimiento ya está formado por más de 140.000 usuarios y más de 500 establecimientos en los que se han salvado ya más de 35.000 packs de comida, ahorrando ya más de 70.000 kilos de CO2 al planeta.”

La aplicación, disponible para dispositivos iOS y Android, es muy sencilla de usar. Al entrar, el usuario ve los establecimientos que tiene a su alrededor para salvar sus packs de comida preferidos. El contenido de estos packs siempre será sorpresa ya que depende de lo que haya sobrado cada día en el establecimiento “pero siempre serán productos frescos, de calidad y en su mayoría elaborados en el mismo día y cuya única pega es que al final del día no han sido vendidos e iban a ser desechados”, comenta el responsable. El pago se hace a través de la app y el usuario tiene que ir al establecimiento a recoger su pack a la hora establecida.

Too Good To Go se ha estrenado en Sevilla con una treintena de establecimientos. Así, restaurantes, fruterías, panaderías, supermercados, entre otros, venden su excedente diario de comida a través de la aplicación y los usuarios la disfrutan a precio reducido. “Evitamos el desperdicio y entre todos colaboramos a preservar el medioambiente consiguiendo que ningún alimento que esté en buen estado vaya a la basura”, señala Oriol Reull, director de Too Good To Go en España. Desde la compañía aseguran que poco a poco se añadirán más negocios pero no solo en la capital, sino “de otras poblaciones de la provincia donde podamos ayudar a que la comida no se tire.”