Comienza el juicio de Casimiro Villegas: el policía juzgado por disparar a unos asaltantes

Este lunes 18 de marzo ha comenzado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla el juicio contra Casimiro Villegas, que se enfrenta a 20 años de cárcel por usar su arma de policía local de Dos Hermanas contra unos asaltantes que entraron en su vivienda en unos altercados ocupados en 2011.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 29 marzo 2011. Tres personas entraron a robar en una casa de una urbanización ubicada en la carretera vieja que sale de Bellavista y se dirige a Dos Hermanas. El propio Casimiro Villegas les sorprendió y usó su arma de Policía Local para detener la huída de los asaltantes en coche. Tras ello, los tres presuntos asaltantes fueron detenidos. Dos de los detenidos resultaron heridos por arma de fuego y fueron trasladados, posteriormente, al Hospital Virgen de Valme.

Casimiro se enfrenta a 20 años de cárcel mientras que la Fiscalía pide para sus agresores penas de entre tres y cinco años. “A mí me enseñaron a disparar a dos manos y en una situación análoga al tiro deportivo, no así. A mí me temblaban las manos. Yo quise disparar a las ruedas de la furgoneta para inutilizarla, de hecho creí que la había inutilizado y no era así”, ha explicado Casimiro. Igualmente, el agente ha señalado que los asaltantes abrieron fuego contra él, aunque sólo se ha podido encontrar un “trozo de plomo amorfo” que podría coincidir con un cartucho de escopeta “utilizado en la caza mayor”.