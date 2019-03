La única testigo de un caso de violencia machista en Torreblanca: “No recuerdo nada”

El jueves 14 de marzo ha tenido lugar un juicio en la Audiencia Provincial de Sevilla contra Javier G.L., acusado de haber realizado varios cortes a su ex esposa durante la noche del 2 de abril de 2018. La única testigo ha afirmado “no recordar nada” con exactitud.

La afectada se defendió como pudo, incluso intentó calmar al agresor diciéndole que estaba dispuesta a volver a tener una relación sentimental con él. Entonces, el hombre cedió lo suficiente para que la agredida pudiera refugiarse en la casa de una vecina, tras lo cual llamó a la Policía.

La vecina figura como la única testigo, sin embargo, delante de la fiscal no ha sido capaz de recordar con claridad lo que ocurrió la noche de la agresión. En concreto, sus palabras fueron: “No me acuerdo de nada, me he ido de mi barrio y de mi casa para olvidar el pasado”.

El agresor ha declarado que en ningún momento tuvo la intención de “quitar la vida” a la mujer, solo quería avisar, a modo de amenaza, de que quería poder ver a a las hijas que ambos tienen en común.

El acusado lo ha sido por delito de homicidio en grado de tentativa, lo que causó tres operaciones en los tendones de las manos de la agredida, además de amenazas de muerte delante de las hijas de la antigua pareja, coacciones y cortes de luz.

La Fiscalía pide once años y diez meses de cárcel, mientras la acusación particular solicita trece años para el acusado que actualmente se encuentra en prisión preventiva.