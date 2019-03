Cuatro denunciados por conducir ebrios en el centro de Sevilla

Agentes de la Policía Local de Sevilla han denunciado a cuatro personas con edades comprendidas entre los 27 y 41 años por superar con creces el límite máximo de alcohol en sangre durante la noche del pasado lunes.

El primero de los casos tuvo lugar a las 01.45 horas, cuando una patrulla circulaba por la calle Manuel del Valle y observaron a un ciclomotor cuya conductora a duras penas conseguía mantener la verticalidad. Una vez toman contacto con ella, confirmaron síntomas de embriaguez y le sometieron a la prueba de alcoholemia arrojando un resultado positivo que superaba el cuádruple de la tasa máxima permitida.

El segundo tuvo lugar en torno a las 03.00 de la madrugada, cuando un patrullero que circulaba por la zona norte de la ciudad, observó como el conductor de un turismo rebasaba en rojo el semáforo que le vinculaba, procediendo a darle el alto. Dado que presentaba síntomas de alcoholemia, le realizaron la prueba de alcoholemia arrojando un resultado que superaba con creces el triple del máximo permitido.

Apenas diez minutos después, desde la Sala del 092, se envió un patrullero a la Glorieta Olímpica, donde al parecer se había producido un accidente. Al llegar los agentes se encontraron con un vehículo que se había salido de la vía, cuyo conductor no recordaba lo sucedido y que presentaba síntomas de embriaguez, arrojando un resultado positivo que casi cuadruplicaba la tasa máxima.

Por último, en torno a las 06.00 de la madrugada, una patrulla acudió a la C/ Parque de Despeñaperros, donde se había producido un accidente, y uno de los vehículos había volcado, aunque los implicados se encontraban bien. Uno de los vehículos circulaba por la C/ Camino de los Toros, y al llegar a la confluencia con C/ Parque Despeñaperros, fue embestido por un vehículo que procedía de esta última y que no respetó la señal de stop. El conductor infractor presentaba síntomas de embriaguez por lo que se le realizó la prueba de alcoholemia arrojando un resultado positivo del cuádruple del máximo permitido.

A esto habría que añadir, que el pasado viernes, en torno a las 21.30 horas, una patrulla que cortaba el acceso al Paseo Colón, desviándolo hacia el Puente de San Telmo, dieron el alto a un turismo cuyo conductor no respetaba la señalización arrollando los conos que habían dispuesto los agentes.

Dado que presentaba síntomas de embriaguez, le realizaron la prueba de alcoholemia, arrojando un resultado positivo que superó con creces el máximo permitido, por lo que al igual que los anteriores, fue informado de la puesta en conocimiento judicial de lo sucedido.