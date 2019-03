Imbroda apuesta por acabar con la “brecha en el deporte femenino”

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha visitado hoy el Centro de Tecnificación de Tenis Blas Infante de Sevilla, señalando en el Día Internacional de la Mujer la necesidad de apoyar y promocionar el deporte femenino en la comunidad.



Imbroda, que estuvo acompañado por la directora general de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos, Isabel Sánchez; el presidente de la Federación Andaluza de Tenis, Juan Miguel Navas; y el director del centro, Juan Arispón, destacó el papel de las deportistas andaluzas en los últimos años.

“Es una jornada para celebrar, para reivindicar, para recordar a tantas mujeres que han luchado, mi modelo de vida es una mujer, mi madre, como tantas mujeres que han luchado para que tengamos oportunidades tanto las mujeres como los hombres. Hay que disfrutar de este día de recuerdo, de reivindicación, de celebración, de que estamos para impulsar el deporte femenino como una de las principales líneas estratégicas de la Consejería”.

El consejero mostró “estar encantado” por “ver cómo el deporte femenino se va haciendo hueco, cómo va llamando a la puerta de los medios de comunicación para que les preste atención”.

“Es desde la escuela infantil, desde su psicomotricidad, pasando por todas las edades, para evitar esa brecha en el deporte femenino, pero también en el ámbito académico. Hay que ayudar a que eso no ocurra, hay que reducir al máximo esa brecha, no me gusta que digan que el norte haga deporte y el sur lo vea por la tele. Aunque los resultados no son inmediatos hay que ir creando esa cultura desde la escuela”, destacó Imbroda.

Por su parte, Isabel Sánchez señaló que la celebración del Día de la Mujer en un centro deportivo “es una oportunidad perfecta para poner de manifiesto la necesidad de impulsar la práctica deportiva entre las niñas y jóvenes andaluzas. Y especialmente en la adolescencia, que es cuando comienza la brecha de género en el deporte, porque muchas niñas dejan de hacer ejercicio de forma regular. Para evitarlo, queremos impulsar medidas que implanten hábitos deportivos entre los más pequeños, como el programa de Refuerzo Educativo y Deportivo, que se está desarrollando para su puesta en marcha el próximo mes de julio. Pero también necesitamos a las familias, porque cuando uno de sus componentes practica deporte, el 89,5% de los escolares también lo hace”.

“Necesitamos visibilizar a mujeres que sean referentes deportivos para las jóvenes. Si ahora les preguntamos por tres deportistas de élite, ¿qué nombres se les ocurre? ¿Son mujeres? Las mujeres deportistas necesitan, o necesitamos, que se nos vea, y para ello es fundamental apostar por políticas de retransmisión televisiva más igualitarias, fomentar desde la infancia hábitos de vida más saludable, un aumento de la conciliación familiar y laboral y facilitar el acceso a instalaciones deportivas, especialmente en las zonas rurales, donde baja el índice de actividad física”, resaltó por último Sánchez.