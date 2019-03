El abogado de La Manada fue apoderado de Podemos

El abogado Agustín Martínez, de especial relevancia por representar a la defensa del caso de ‘La Manada’, fue apoderado de Podemos en las elecciones europeas de 2014. Dicho vínculo llama más la atención al haber conocido este miércoles 6 de febrero que la formación Vox intentó ficharle para su equipo en Sevilla.

El propio Agustín Martínez ha confirmado a distintos medios que, efectivamente, sí fue apoderado de Podemos en las europeas. Las conversaciones entre el letrado y Vox se produjeron tras su intervención en La Sexta Noche, donde mostró su disconformidad con la actual Ley de Violencia de Género. Según el mismo, un representante de la formación de ultraderecha le “felicitó” por su trabajo en el caso de La Manada y por sus intervenciones en televisión. “Luego, me preguntó si yo había formado parte antes de algún grupo político y me propuso entrar en Vox”, confrimó también Agustín Martínez, que rechazó la propuesta por no interesarle, según él, el mundo político.