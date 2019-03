Denuncian escasez de policías locales en los distritos municipales

El Sindicato de Policías Municipales afirma que la plantilla actual es escasa en relación a la cantidad de servicios a la que debe hacer frente a diario en los distritos municipales sevillanos.

Según la sección andaluza del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME-A), el Ayuntamiento pretende hacer creer a la ciudadanía que está reforzando el modelo de la Policía Local de los barrios. Sin embargo, “la única verdad es que el número de policías de los distritos municipales se va reduciendo de manera progresiva”.

El sindicato considera que “el hecho de poner una pareja de policías a pie en determinados barrios de la ciudad no es más que un mero acto de propaganda” ya que diariamente se quedan sin atender muchas solicitudes de servicios, ante la carencia real de agentes. La plantilla actual no puede soportar el elevado número de servicios ordinarios. Por otro lado, el colectivo denuncia la falta de compromiso del actual alcalde con los vecinos de Torreblanca.

Los datos ofrecidos por el delegado de seguridad, Juan Carlos Cabrera, son “otra muestra más de que todo vale a la hora de hacer propaganda”, según el SPPME. “El actual gobierno no va a ser capaz de culminar la convocatoria de las 50 plazas de policías. 50 plazas que fueron ofertadas por el anterior gobierno y que cuatro años después, aún no se sabe cuándo va a culminar el proceso selectivo”, añade el sindicato. El primer examen se realizó el 17 de noviembre de 2018. A día de hoy todavía no han salido las calificaciones, ni se sabe fecha para realizar el segundo.