Virginia Salmerón anuncia que no encabezará la lista de Cs por Sevilla al Congreso

Virginia Salmerón, la número uno de Ciudadanos al Congreso de los Diputados por la provincia de Sevilla en las pasadas elecciones generales, ha anunciado que no se presentará a las primarias para repetir en el puesto por “motivos de salud” que le impedirán “estar al 100%” como cabeza de lista durante la campaña electoral. No obstante, ha señalado que seguirá en el proyecto político que representa la formación naranja.

En una publicación en Twitter, Salmerón explica que la decisión de no repetir como número uno en la lista al Congreso por Sevilla “no significa, ni muchísimo menos, que abandone el proyecto que me ilusionó hace ya unos años y que me impulsó a dar el salto a la política”. Así, se ha puesto a disposición del partido “arropando al candidato que el partido apoye para estas elecciones generales” pues está convencida de que “entre todos lograremos que España tenga el próximo 28 de abril el gobierno que merece, presidido por Albert Rivera”.

He decidido no presentarme a las primarias para encabezar la lista de Ciudadanos por Sevilla al Congreso en estas elecciones. Motivos de salud me impedirán estar al 100% como número 1 durante la campaña, pero seguiré en este proyecto político. Aquí os explico los motivos 👉 pic.twitter.com/C1pQuJyS10 — Virginia M.Salmeron (@VirginiaSalmeCs) February 25, 2019

La actual diputada nacional también ha hecho referencia a los conflictos internos ocurridos en la federación andaluza. Respecto a esto, ha señalado que ciertas personas “se acercaban a un partido en auge buscando su interés personal en lugar del interés común”.