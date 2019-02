El PP denuncia el retraso del Ayuntamiento en la recogida de naranjas

La concejal del Grupo Popular Evelia Rincón ha exigido al alcalde del PSOE que culmine la recogida de naranjas, denunciando la existencia de calles, plazas y carriles bici intransitables. “Estamos a final de febrero, las naranjas ya deberían estar recogidas de los árboles, y en la mayoría de los barrios no se ha hecho nada, cada vez se tarda más en recogerlas, desde Sevilla Este, Nervión, Macarena, San Pablo, Sur, entre otros, por la nula organización de Espadas, lo que provoca que las calles estén cada vez más sucias y aparezcan ratas”.

Rincón ha manifestado que “hace ya más de tres semanas que denunciamos la falta de limpieza en los barrios de la ciudad y que no se estaba recogiendo las naranjas, como de costumbre el señor Espadas se ha cruzado de brazos y en lugar de planificar la recogida ha dejado pasar los días y no ha resuelto el problema, provocando que haya calles, plazas y carriles bici por los que no se pueda transitar. Sevilla no se merece un alcalde así”.

Así, la edil del Grupo Popular ha detallado que “no entendemos que se incremente el presupuesto de Parques y Jardines y que se destinen 45 personas de Lipasam para la recogida de naranjas y no para limpiar nuestras calles, encontrándose las calles estén llenas de basura y ratas, algo que es realmente incomprensible”; ha añadido ¿A qué se está destinando el dinero?, se ha cuestionado Rincón. “Es vergonzoso que haya más presupuesto y que por la nula gestión los parques, zonas verdes y plazas estén cada vez peor”.

Rincón ha explicado que “siempre se ha empezado a recoger en enero con el objetivo de que a finales de febrero estuvieran todos los árboles en perfecto estado y siempre se ha hecho de manera coordinada para intentar causar las menores molestias a los vecinos”.

“Hace ya más de tres semanas que denunciamos que las naranjas no se estaban recogiendo. Es lamentable que estemos a final de febrero y la situación siga igual en muchos barrios donde hay calles sucias llenas de naranjas”, ha detallado Rincón.

Del mismo modo, ha destacado que “no se trata de un problema puntual, sino que es algo extendido en muchos barrios de la ciudad Sevilla Este, Cerro del Águila, Macarena, Nervión, San Pablo, Sur, entre otros. No entendemos qué es lo que está haciendo el gobierno municipal, ni a qué está esperando, ya que estamos a 25 de febrero y hay distritos en los que ni se ha actuado”.

Rincón ha comentado que “se está trabajando muy lento, las naranjas en el suelo puede provocar accidentes, por lo que es importante terminar ya para no causar más problemas a los vecinos. Es lamentable que no se pueda ni andar por algunas calles de la ciudad porque están llenas de naranjas, lo que conlleva riesgo de caídas y de accidentes, además de estar trasladando una imagen deplorable de Sevilla”, ha reiterado Rincón. “Sevilla merece más, merece que sus calles estén limpias y las naranjas recogidas, estamos hablando de servicios prioritarios que deben funcionar con eficacia y eficiencia”.