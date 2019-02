Tres propuestas para hacer más sostenible la Avenida de la Cruz Roja

Residentes y comerciantes de la zona podrán elegir entre los tres nuevos diseños, los cuales introducirían sistemas de drenaje sostenible y criterios ambientales dentro del modelo de ciudad saludable, o permanecer en la situación actual.



El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa en coordinación con el Distrito Macarena, impulsará un proceso de participación entre residentes y comerciantes del entorno de la Avenida de la Cruz Roja con el objetivo de definir un proyecto de transformación integral sostenible consensuado, que siga el modelo de la Avenida del Greco. Para ello, Emasesa, que tiene entre sus previsiones la renovación completa de las redes de saneamiento y abastecimiento que se encuentran obsoletas, cuenta ya con un marco de financiación europea disponible.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, junto a la delegada del Distrito Macarena, Clara Macías, y el consejero delegado de Emasesa, Jaime Palop, han presentado hoy a residentes y comerciantes las tres propuestas diseñadas por el equipo técnico para que sean sometidas a un proceso de votación que permita desarrollar la opción que tenga un mayor consenso. “En esta avenida ya se ejecutó una actuación hace diez años que no partió del consenso con los residentes y comerciantes, que no fue completa y cuyo resultado no ha sido el adecuado. Ahora, queremos partir con todas las garantías y con el máximo consenso, para que entre todos diseñemos este proyecto de Avenida de la Cruz Roja como eje comercial y de convivencia para el barrio”, ha declarado Espadas.

Los residentes y comerciantes podrán elegir entre cuatro opciones. La primera de ellas, mantener la situación actual y no realizar intervención alguna. A continuación se proponen tres diseños alternativos que generarán cambios urbanísticos, de movilidad ciclista y peatonal, de la circulación de vehículos y en cuanto a zonas verdes y arbolado. Los tres, en cualquier caso, introducen sistemas de drenaje sostenible y criterios ambientales dentro del modelo de ciudad saludable.

La primera de las alternativas implicaría la peatonalización completa de la Avenida restringiendo por completo la circulación de vehículos y de transporte público. Se implantaría una plataforma única y amplios espacios peatonales y verdes y el carril bici seguiría recorriendo como en la actualidad todo el ámbito de actuación. En la Avenida Cruz Roja el carril bici se trasladaría al acerado contrario al igual que en el tramo de la calle Doctor Jiménez Díaz, que transcurriría paralelo a la tapia del colegio Arias Montano. En el tramo de calle Doctor Jiménez Díaz el carril bici se traslada al acerado oeste, eliminando las intersecciones de éste con el tráfico rodado de las calles José Maluquer, Algámitas y Almesilla. Para esta opción, habría que desplazar las líneas de autobús por otras vías como las calles Manuel Villalobos, Fray Isidoro de Sevilla y León XIII. En este caso los coches y vehículos de emergencia y de los garajes accederían a través de los pasos transversales (calles que crucen la Avenida).

La segunda opción mantiene el carril bici pero dividido entre las dos aceras con un ancho de 1,25 cada uno, mantiene la circulación de vehículos y ampliaría las aceras. Así, los coches seguirían circulando como en la actualidad, sin restricciones ni cambios de sentido.

La tercera opción supone una reordenación de la movilidad y un mayor acceso para peatones. En este caso supone el traslado del carril bici de la Avenida de la Cruz Roja para realizar una conexión con la Avenida de Miraflores. En este caso en la Avenida Cruz Roja, el área antes ocupado por carril bici haría posible un incremento de acerado, de espacios de estancia y zonas verdes. El tráfico se mantendría como hasta ahora.

“Llevamos tiempo pensando en esta intervención que responde a una demanda ciudadana y ahora tenemos una oportunidad dado que Emasesa tiene que realizar la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento y que hay un marco de financiación europea disponible”, ha dicho Espadas.