La sevillana Manuela Jiménez, premio Experiencias ONCE

La trabajadora social de la Delegación Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Manuela Jiménez, ha recibido hoy el segundo premio del III Concurso de Experiencias de Innovación y Buenas Prácticas en Servicios Sociales’ que convoca la Dirección General de la ONCE.

Jiménez recibió el reconocimiento, dotado de 2.000 euros, de manos del director general adjunto de Servicios para Afiliados, Andrés Ramos, por la experiencia titulada ‘Volunteering/Voluntariado. Rompiendo Fronteras’, bajo el seudónimo de ‘Gente corriente’. En el acto han participado el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y el subdelegado territorial, José Antonio Toledo.

La iniciativa persigue abrir el Servicio de Voluntariado de la ONCE a los estudiantes universitarios estadounidenses que permanecen en Sevilla en períodos de seis a doce meses durante sus intercambios y mejorar así la práctica del idioma entre los afiliados jóvenes, prioritariamente los que se están preparando para obtener el título de B1. En colaboración con tres academias de idiomas, los estudiantes norteamericanos conocen la actividad del voluntariado que desarrolla la ONCE antes incluso de llegar a Sevilla. Una vez aquí, reciben información sobre el modelo social de la Organización y su funcionamiento además de formación específica sobre técnicas de acompañamiento a personas ciegas. Las tres academias que colaboran con la ONCE en este proyecto son International Studies Abroad, CEA-Learn your potential, y CASA-Sevilla.

Desde 2014, un total de ocho grupos de estudiantes integrados por 67 voluntarios estadounidenses han atendido a 75 afiliados en el programa. Todos ellos vuelven a Estados Unidos habiendo aprendido el trato con personas ciegas y el trabajo que realiza la ONCE a favor de la plena integración de sus afiliados en la sociedad.